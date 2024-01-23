"طب الأقصر" تستضيف ندوة تعريفية حول منظومة التأمين الصحي الشامل

نظمت كلية الطب بالجامعة، ندوة تعريفية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول منظومة التأمين الصحي الشامل، تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر.

عقدت الندوة بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد البرعي، مدير إدارة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

وأشاد رئيس جامعة الأقصر بجهود الدولة المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، بأعلى كفاءة وجودة.