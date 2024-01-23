«بعتذرلك» .. جديد أحمد سعد على يوتيوب

أطلق الفنان أحمد سعد، أجدد أعماله الغنائية بعنوان «بعتذرلك»، عبر موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا يوتيوب، إضافة إلى منصات الاستماع الشهيرة .

أغنية بعتذرلك، مع كلمات الشاعر الغنائي محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، والتوزيع الموسيقي يحيى مهدي.

أغنية بعتذرلك، تعد ضمن سلسلة من الأغنيات التي طرحها أحمد سعد خلال الفترة الأخيرة، سواء كانت منفردة ضمن ألبومه.

وتقول كلمات أغنية بعتذرلك: "بعتذرلك إني دايماً كنت أقصر في الكلام

وإني بسرح لما أشوفك ف أبتسملك والسلام

وإني جاهل في المعامله والمجامله والإهتمام

وإني عاجز إني أفسر صوت مشاعري وإني خام

وإن قلبي بيبكي جداً لو يحسك هاتسيبيه

وإن حضني ساعات ماكنش يسمح إنك تبقي فيه

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني سبتك مره تبكي وإنتي مش قد العياط

وإني مره نسيت أشاركك في الزعل والإنبساط

وإني كل وعودي دابت وإن شعرة حزني شابت

وإني عندي جرح ثابت وإن أنا مليان خدوش

وإن خوفي ده إبتلائي وإني بأذيكي بحيائي

وإن حبي وإشتياقي الكلام مبيوصفوش

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير

وإني عادي ومش مثالي وإني سهل ومش حويط

وإن بير أسراري خالي وإني بني آدم بسيط

وإني ناقص كام بحبك كام عشقتك كام بغير

وإني بسمح للخناق إنه يتحكم كتير".

ويستعد أحمد سعد لاحياء حفلا غنائيا ضخما بإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة وذلك في يوم 1 فبراير المقبل وذلك على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية.

آخر أعمال أحمد سعد

كانت آخر أغنيات أحمد السعد "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

من جهة اخرى، اجتمع الثنائى النجمان أحمد سعد وبهاء سلطان، فى أغنية جديدة بعنوان "كله فالصو"، وهى الأغنية الدعائية لفيلم "عصابة عظيمة" للفنانة الكبيرة إسعاد يونس والذي طرح بدور العرض 4 يناير، ينافس في موسم منتصف العام أغنية "كله فالصو"، هى الأغنية الترويجية للفيلم السينمائى الجديد "عصابة عظيمة"، من كلمات فلبينو، ومصطفى البرنس، وألحان وتوزيع أحمد طارق يحي.

طرح أحمد سعد وعبد الباسط أغنيتهما الجديدة بعنوان "قلبى العيل" من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع ورؤية موسيقية حسن الشافعى، والأغنية ​موسيقى وميكس: حسن الشافعي​، ماستر: مايك بوزي​

وأحمد سعد طرح مؤخرا أغنية بعنوان "غصن الزيتون" لدعم الأهالي في فلسطين، وهو من كلمات حسام طنطاوى، ألحان محمدى، ناى أحمد خيرى.