د. عبد السند يمامة يهنئ وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

هنأ الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وقيادات وضباط وأفراد الشرطة المصرية بمناسبة ذكرى عيد الشرطة.



وقال رئيس الوفد في بيان له إن ذكرى 25 يناير هي ذكرى ليوم التضحية والفداء لرجال الشرطة في موقعة الإسماعيلية عام 1952، والتي راح ضحيتها 50 شهيدا و80 جريحا من رجال الشرطة المصرية على يد الاحتلال الإنجليزي بعدما رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال.

وأضاف أن هذا اليوم العظيم يمثل لمصر على وجه العموم، وحزب الوفد على وجه الخصوص ذكرى عطرة، حيث إن وزير الداخلية وقتها كان زعيم الوفد المصري فؤاد باشا سراج الدين، وهو الذي أعطى الأمر للضباط والجنود بالمقاومة، وعدم تسليم مبنى محافظة الإسماعيلية للاحتلال.



وقال الدكتور «يمامة» إن 25 يناير ذكرى لروح العزيمة والمقاومة والبطولة، ويطيب لي أن أهنئ كافة أفراد وضباط الشرطة المصرية الباسلة واستمرار دورها في حماية الجبهة الداخلية للوطن بنفس العزيمة والتضحية.