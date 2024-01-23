محافظ كفر الشيخ يُهنئ الرئيس السيسى بعيد الشرطة الـ 72

بعث محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة الثاني والسبعين، متمنياً دوام التوفيق والسداد والأمان والخير والسلام لمصرنا الغالية، كما هنأ فخامة الرئيس بذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

جاء فيها " بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء وأجهزة محافظة كفر الشيخ، نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات القلبية وأرق الأمنيات بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لعيد الشرطة المصرية وذكرى ثورة 25 يناير، أعادهما الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية، سائلين المولى أن يعيد هذه المناسبة على سيادتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان .. وكل عام وسيادتكم بخير .

كما بعث محافظ كفر الشيخ ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة، معرباً عن أخلص التهاني وأصدق التمنيات لهيئة الشرطة من ضباط وجنود بهذه المناسبة التاريخية، مقدماً التحية لأرواح شهدائنا البواسل من رجال الشرطة الذين ضحوا بأنفسهم من أجل الحفاظ على هذا الوطن وأمنه واستقراره.

كما قدم محافظ كفر الشيخ خالص التهنئة للشعب المصرى وأهالي المحافظة بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير داعياً المولى عزل وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشرطة وشعباً وقيادة من كل مكروه وسوء.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الاحتفال بعيد الشرطة في 25 يناير من كل عام، ذكرى تاريخية خالدة في تاريخ البطولات والتضحيات التي سجلها أبناء الوطن عبر تاريخها العظيم ونحن نستمد منهم القدوة والمثل لأجيال قادمة، ليكونوا قادرين على استكمال المسيرة والحفاظ على مقدرات وتراب هذا البلد الغالي والدفاع عنه، داعياً جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر قوية شامخة بين الأمم.