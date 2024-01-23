الطفولة والأمومة " يشارك  بجناح بمعرض القاهرة للكتاب

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، مشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55، والتي تنطلق في الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم، تحت شعار "نصنع المعرفة… نصون الكلمة"، والذي يقام بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرحت المهندسة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، بأن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو من أكبر المعارض في الشرق الأوسط وأن مشاركة المجلس في هذا المحفل يأتى فى إطار الحرص الدائم على بناء وعي وشخصية الطفل، مؤكدة على أهمية تعزيز القراءة وأهميتها في تنشئة الأطفال وتحفيزهم على الاطلاع والإبداع فضلاً عن الإسهام في جعل الطفل عضوًا فاعلًا مواكب للتطورات والتغييرات وبناء شخص واع بما يساهم فى تشكيل الهوية المصرية للطفل.

وأضافت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيساهم بالعديد من الأنشطة والفاعليات المتنوعة خلال فترة المعرض، فضلا عن تنظيم ندوات توعية للأهالي والأسر، لتعريفهم بالدور المجتمعي للتصدي للعنف ضد الأطفال وآليات حماية الطفل التي يوفرها المجلس، وتمكين الفتيات ومناهضة كافة الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات كزواج الأطفال وختان الإناث وعمل الطفل، والتوعية بالأنشطة الخاصة بمبادرة "دوّي" التي ينفذها المجلس تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية، كما سيتم تنفيذ بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال كالرسم والتلوين.

ويدعوكم المجلس القومي للطفولة والأمومة لزيارة الجناح المخصص له A13 المتواجد بقاعة الطفل للمشاركة في كافة الفاعليات التي سيتم تنفيذه للأطفال وأسرهم.

يُذكر أن اللجنة الاستشارية العليا للمعرض اختارت، عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل هذا العام.