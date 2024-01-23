وزير العدل يلتقي مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد والوفد المرافق له

التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، برئاسة المستشار محمد مرشد رئيس النادي والوفد المرافق له، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على الحي الحكومي ومقر وزارة العدل به، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.



وفي مستهل الزيارة تم عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وبرامج التشغيل الرقمي بها، وتم استعراض التطبيقات والبرامج التي تم استحداثها لإنجاز العمل بأقصى سرعة ودقة وفاعلية.

أعقب ذلك جولة تفقدية للوفد لمبني الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث، وتسهيل كل ما يلزم لتمكين التعاملات الخاصة بالوزارة وتداول الملفات بها.



ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة بورسعيد، الشكر والامتنان لوزير العدل لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة لاسيما في مجالي الأرشفة الإلكترونية وتأمين الوثائق، بما يحمى الوثائق من الفقد والتزوير، مثمنًا جهد وزارة العدل فيما تحقق من إنجازات في مجال التحول الرقمي وأثره في تطوير منظومة العدالة .



وفى كلمته أكد وزير العدل على اهتمام الدولة بالقضاء وشئونه اهتماماً غير مسبوق،وأن منظومة العدالة تحظى بالرعاية الكاملة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشيداً بالأداء المُتميز والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم، ومؤكداً على أهمية تنمية مهارات القضاة العلمية والعملية وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة ناجزة يشعر بها المواطن.