كأس آسيا..ترتيب مجموعة سوريا بعد انتصارها على الهند

أنتصر منتخب سوريا على الهند بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء، على ملعب البيت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.



وتأهل منتخب سوريا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا كأفضل ثوالث، بعد حصد أربع نقاط في المجموعة.



أحرز عمر خربيين مهاجم سوريا هدف الفوز لصالح نسور قاسيون في الدقيقة 76 من عمر اللقاء.



جاء ترتيب مجموعة سوريا في كأس أمم آسيا 2023 بعد نهاية الجولة الثالثة

1 - أستراليا 7 نقاط

2 - أوزبكستان 5 نقاط

3 - سوريا 4 نقاط

4 - الهند بدون نقاط



وكان منتخب أستراليا قد تعادل مع أوزبكستان بهدف لكل منهما في نفس توقيت مباراة سوريا والهند، ليتأهل الثنائي للدور المقبل وتلحق بهم سوريا.

