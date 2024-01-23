انعقاد برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة وواعظات أوقاف البحيرة

انطلقت فعاليات برنامج البناء الثقافي السادس لأئمة أوقاف البحيرة، حيث تم عقد ندوة تثقيفية عن: دور الأسرة في تنمية المجتمع، الاثنين، بقاعة الغرفة التجارية بمدينة دمنهور، بالتنسيق مع مركز إعلام دمنهور، وجامعة دمنهور.

جاء ذلك بحضور الشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة بالبحيرة، والدكتورة بسمة بلال أستاذ الإعلام والاتصال بكلية الآداب جامعة دمنهور، وأميره الحناوي مدير مركز إعلام دمنهور، والشيخ محمود حافظ مدير إدارة اوقاف دمنهور غرب، والشيخ يحيى عبد العاطي مسئول الإرشاد الديني والخطباء بالمديرية.

اهتمام جميع الأديان والثقافات بالأسرة

وخلال كلمته أكد الشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة بالبحيرة اهتمام جميع الأديان والثقافات بالأسرة، فقضية التفكك الأسري والجريمة في مجال الأسرة تستدعي وقفة جادة للمراجعة، مع العمل على وضع حلول لمشكلات التفكك الأسري والجريمة الأسرية، وأن الأسرة هي اللبنة الأم لبناء أي مجتمع، وهي صمام أمان المجتمع وخط الدفاع الأول عنه، يصلح بصلاحها ويضعف بضعفها أو تفككها، لذا حرص الإسلام على بنائها بناء سويًا.



وخلال كلمتها أكدت أميره الحناوي مدير مركز إعلام دمنهور أن الأسرة السوية التي تبنى العلاقة فيها على السكن والمودة، وأن الأسرة السوية هي التي تقوم العلاقة فيها على الحقوق المتبادلة بين الآباء والأبناء، ووفاء كل منهم بحق الآخر، ولا سيما حقوق الأبوين، ويتفرع عن حق الوالدين حق الأعمام والعمات، والأخوال والخالات، والإخوة والأخوات، فنحن في أمس الحاجة إلى إقامة علاقاتنا الأسرية على البر والرحمة وعلى مكارم الأخلاق التي أمرنا بها ديننا الحنيف، لنحصن مجتمعنا من التفكك، ونرضي خالقنا سبحانه وتعالى باتباع ما أمرنا به من البر وحسن الخلق والمسئولية الأسرية، فكلنا راع وكلنا مسئول عن رعيته.