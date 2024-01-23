المركزي الياباني يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

قال البنك المركزي الياباني بأنه أبقى على سياسته النقدية المتساهلة دون تغيير يذكر، مثبتا أسعار الفائدة فى البنك عند مستوى "سالب 0.1% ".

البنك المركزي الياباني

بينما عدل البنك المركزي الياباني توقعاته الاقتصادية إذ لم يقدم أي تلميحات واضحة بشأن توقيت النهاية المحتملة لأسعار الفائدة السلبية.

وخفض البنك المركزي الياباني توقعات التضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل 2024 إلى نحو 2.4% من 2.8%.

وهو ما يشير إلى أن معدلات التضخم ستظل أعلى من مستهدف المركزي عند 2% لبعض الوقت، كما هو الحال منذ أبريل 2022.

كان استطلاع أجمع أن البنك المركزي الياباني سيبقي على أسعار الفائدة قصير الأجل عند سالب 0.1%، إلا أن التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان قد يتجه نحو تشديد سياسته النقدية في أبريل المقبل.

فيما كان معدل التضخم قد تباطأ الشهر الماضي ليبلغ عند مستوى نحو 2.3% مقارنة بـ 2.5% في نوفمبر من عام 2023.

موظفو المركزي الأوروبي يرون أن لاغارد لا تصلح لإدارة البنك

المركزي الأوروبي

قالت النقابة التي تمثل موظفي البنك المركزي الأوروبي إن غالبية الموظفين يعتقدون أن كريستين لاغارد ليست الشخص المناسب لقيادة المؤسسة، وذلك وفقًا لمسح أجرته النقابة.

وأظهر الاستطلاع أن ثقة الموظفين في فريق الإدارة العليا بأكمله في البنك المركزي الأوروبي كانت أقل مما كانت عليه قبل عام، بحسب الاسواق العربية.

وعبر ما يقرب من 60% من موظفي البنك المركزي الأوروبي عن وجهة نظر سلبية. حيث انتقدوا أمورا مثل الأجور وظروف العمل.

وأعرب نحو نصف الذين شملهم الاستطلاع من موظفي البنك المركزي الأوروبي عن بعض الشكوك حول سجل لاغارد في مكافحة التضخم، وهو الهدف الأساسي للبنك المركزي الأوروبي.

من جانبه، قال متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إن الاستطلاع غير دقيق، وشمل مواضيع يتحمل مسؤوليتها المجلس التنفيذي أو مجلس الإدارة للبنك المركزي، وليس الرئيس وحده.