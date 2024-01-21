بالفيديو.. ضابط عراقي يصفع عقيدًا على وجهه.. والأخير ينهمر بالبكاء

أثار أحد مقاطع الفيديو الذي تداوله الكثير من رواد السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية؛ حالة من الجدل الكبير بعدما أظهر قيام ضابط في الجيش العراقي برتبة مقدم بصفع ضابط في رتبة عقيد "أعلى منه في الرتبة"؛ على وجهه مرتين في صورة غير أخلاقية بالرغم من أنه أعلى منه في الرتبة ولكن الأخير لم يقاومة ودخل في نوبة من البكاء الشديد.

هذا أكثر مقطع متداول في العراق خلال الساعات الماضية…



ضابط برتبة مقدم يصفع ضابط أعلى منه في الرتبة (عقيد) ضارباً بجميع البروتوكولات العسكرية العالمية عرض الحائط دون خوف أو ردع.



وزير الدفاع العراقي أصدر قبل قليل أمر بإيقافهم وفتح تحقيق في الحادثة. pic.twitter.com/EXscWh9UZl — إياد الحمود (@Eyaaaad) January 21, 2024

وكشف الفيديو المتداول بأن الضابط برتبة المقدم قام بالتحدث مع الضابط الأعلى منه بصورة عنيفة جدًا ولم يراع بأنه أعلى منه في الدرجة وانهال عليه بالصفع على وجهه مرتين متتاليتين وقام بضربة على ظهرة بقسوة وعلق الضابط المعتدي على العقيد الأعلى منه في الرتبة قائلًا.. "روح اشتكي"، ودخل العقيد في نوبة من البكاء بعدما اعتدى عليه الضابط الأقل منه في الدرجة.

ضابط عراقي يصفع عقيد على وجهه وينهمر الأخير بالبكاء

ضابط عراقي يصفع عقيد على وجهه وينهمر الأخير بالبكاء

ضابط عراقي يصفع عقيد على وجهه وينهمر الأخير بالبكاء

ضابط عراقي يصفع عقيد على وجهه وينهمر الأخير بالبكاء

تعليق وزارة الدفاع العراقية على الواقعة

علقت وزارة الدفاع العراقية على الواقعة في منشور لها على صفحتها الرسمية قائلة.. “تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاثنين من الضباط تصرفا خلاله بشكل لا يليق بالرتبة العسكرية وخارج الضوابط والسياقات العسكرية المعمول بها في مؤسسة كبيرة وذات تاريخ عريق متمثل بـ (١٠٣) أعوام من البطولات والتضحية”.

وأضافت الوزارة “وبناءً على هذه التصرفات الصبيانية التي لا تليق بسمعة الجيش العراقي وتاريخه العظيم، وجه وزير الدفاع السيد ثابت محمد العباسي، مدير الاستخبارات العسكرية، بإيداع الضباط الذين ظهروا بمقطع الفيديو بالتوقيف وتشكيل مجلس تحقيقي بحقهم للوقوف على حقيقة ما تداولوه ومحاسبتهم وفق قانون العقوبات العسكري.. وتؤكد الوزارة أنها ستعاقب أي منتسب أو ضابط يمارس أي عمل من شأنه أن يمس بسمعة الوزارة وتاريخها العريق ولن يكون هناك أي خارج عن طائلة المساءلة في حال قيامه بأي تصرف يسئ لتاريخ الجيش العراقي البطل”.