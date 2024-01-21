نشأت الديهي يزف بشرى للمواطنين: انتهاء أزمة الدولار خلال أسبوعين (فيديو)

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك انفراجة قريبة جدًا ستُؤدي إلى انتهاء أزمة الدولار في مصر، واختلاف سعره بين السوق الرسمي والموازي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.



ضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة

وأضاف نشأت الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأحد، أنه سيتم ضخ 20 مليار دولار خلال أسابيع قليلة في البنك المركزي، وستنتهي هذه الفوضى خلال أسابيع قليلة وليس شهورًا، وفقًا لمصدر مسؤول رفيع المستوى في الدولة المصرية

وأضاف نشأت الديهي أن المناقشات مع صندوق النقد الدولي قاربت على الانتهاء، وهذا من شأنه أن يرسم صورة مبشرة ومطمئنة، وفقًا لنفس المصدر المسؤول.