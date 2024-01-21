صلاح عبدالله يخوض ماراثون رمضان بمسلسل "عتبات البهجة"

يخوض النجم صلاح عبد الله تصوير، ماراثون رمضان 2024 بمسلسله الجديد "عتبات البهجة"، الذي ينتظره الجمهور خاصة أنه يعد عودة يحيي الفخراني لرمضان.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص تخطى الخمسين من عمره، ووكيل وزارة على المعاش توفيت زوجته منذ 5 سنوات ويعيش بمفرده، رغم أن لديه ولدًا في المرحلة الجامعية، لكنه غير مهتم بوالده، وابنته متزوجه لا تسأل عنه، وسط حالة من الذهول في ظل وجود التكنولوجيا الحديثة التي تسببت في وجود فجوة زمنية بين الآباء والأبناء وهو ما يدفعه للعمل كإنفلونسر"الانفلونسر هو أيقونة إعلامية"شخصية عامة" مشهورة بشكل كبير تملك متابعة هائلة على البث الإعلامي الرئيسي وعلى الإنترنت".

أبطال المسلسل

المسلسل بطولة وجومانا مراد ومايان السيد ونور النبوي وصلاح عبدالله، إخراج مجدي أبو عميرة، المسلسل مأخوذ عن رواية لـ إبراهيم عبدالمجيد، سيناريو وحوار مدحت العدل.

الإسكندراني

وكانت أخر أعمال صلاح عبد الله فيلم "الإسكندرانى" الذى يعرض حاليا بدور العرض السينمائي ،حيث تدور أحداثه داخل مدينة الإسكندرية حول بكر، الذى يعيش فى صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته بصحبة صديقه زكى الذى يجسد دوره عصام السقا، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده، وذلك في اطار اجتماعى مشوق لا يخلو من الأكشن.

أبطال الإسكندراني

الفيلم بطولة أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف.