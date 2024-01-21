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الإثنين 22 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

قص وتهذيب ١٢٠ شجرة بمدخل القاهرة الإسماعيلية الصحراوي

أعمال تهذيب الأشجار
أعمال تهذيب الأشجار

قام جهاز التطوير والتجميل بصيانة مدخل القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، وقص وتهذيب أكثر من 120 شجرة، كما تم تهذيب أسوار نباتات الدودنيا وقص وتهذيب النجيل، وزراعة الحوليات على جانبي الجزيرة الوسطى.

وتم إصلاح غاطسة 2 حصان (موتور)، وضخ المياه على عمق 12 متر بحديقة الشهداء بالشيخ زايد، كما قام قسم تحسين البيئه برفع المخلفات والقمامة من أماكن التجمعات لنقلها خارج التجمعات السكانية. 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الاهتمام بالحدائق المفتوحة والمتنزهات العامة والميادين الرئيسية بالمحافظة.

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