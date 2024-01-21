نشأت الديهي يكشف تفاصيل المؤامرة على مصر (فيديو)

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أنه مؤمن بنظرية المؤامرة، معقبا: "من لا يؤمن بأن هناك مؤامرة على مصر؛ فهو جزء من هذه المؤامرة، ما يحدث في السودان أو ليبيا أو في قطاع غزة أو في باب المندب أو محاولة تعطيل قناة السويس، ليس مصادفة".

وأضاف نشأت الديهي"، خلال برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء اليوم الأحد، أن ما يجري الآن على الحدود المصرية من كل الاتجاهات، عبارة عن محاولة لخنق الدولة المصرية، معقبًا: "في محاولة لخلق كماشة؛ لخلع مكانة الدولة المصرية".

تصفية القضية الفلسطينية

وأشار نشأت الديهي إلى أن انهيار الجنيه أمام الدولار، وخفض تصنيف مصر الائتماني من قبل الوكالات الدولية ليس مصادفة، معقبًا: "كله بيقفل الحنفية عليك؛ عشان تقبل بتهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية".

ومن جانبه، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن إثيوبيا استغلت انشغال العرب بالحرب على غزة ووقعت اتفاقية مع ممثلي أرض الصومال.

وكشف مصطفى بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم، عن المخطط الإثيوبي للتأثير على قناة السويس والملاحة فى البحر الأحمر عبر اتفاق مع ممثلى أرض الصومال.

وأوضح مصطفى بكري: "إثيوبيا تسعى لإنشاء ميناء بحري، وقاعدة عسكرية بعد الحصول على 20 كم من أرض الصومال لمدة 50 عامًا، نظير اعترافها بدولة أرض الصومال.

ما تسعى إليه إثيوبيا يؤثر على مصر:

تابع مصطفى بكري: “ما تسعى إليه إثيوبيا يؤثر على مصر، خصوصًا الملاحة البحرية في البحر الأحمر”، مؤكدًا أن هناك محاولات مصرية وجامعة الدول العربية لعدم إتمام صفقة اعتراف إثيوبيا بدولة أرض الصومال.

وأشار إلى أن سيطرة إثيوبيا على جزء من مضيق باب المندب، سيؤثر على حركة الملاحة في قناة السويس.