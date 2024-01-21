مجدي بدران.. مرض "إكس" الافتراضي يدق نقوس الخطر في العالم

مرض "إكس" يدق ناقوس الخطر وسط مخاوف من تكرار مشاهد وباء كوفيد-19 مرة آخرى ، وهو وباء افتراضي متوقع، والتحذير منه لأخذ احتياطات وإجراءات احترازية، مثلما حدث في وباء كورونا الذي سبق التحذير منه قبل حدوثه بـ 3 سنوات.

وفى هذا السياق قال الدكتور مجدى بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان الحديث حول وباء جديد لا يوجد حتى الآن وباء يسمى "إكس" ، ولكن التحذير منه إجراء استباقي للاحتياط منه، أخذ الاحتياطات بإجراءات احترازية وتكنولوجية طبية كعلماء ودول.

واشار بدران فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد الالكترونية " ، أن هذا التحذير يشبه التحذير من كورونا الذي لم يكن العالم مستعد له وحدث ملايين الوفيات والإصابات في العالم، ولكنه انتهي كوباء ولم ينتهي كفيروس.

واكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، ان الوباء اكس هو اسم مرض متوقع بسبب عدة أمراض يمكن أن تسبب وباءً يهدد البشرية في المستقبل القريب ، يلقن درسًا للبشر فى احترام الخصم مهما صغر ، ومن المتوقع ان 100 مليونا من البشر قد يموتون في موجة واحدة من الوباء إكس ، المستقبل يخبئ باقة من الأمراض الفتاكة التي تهدد البشر . أكثر فتكاً من الكورونا كوفيد-١٩.

اوضح بدران عدد من الأسباب المتوقعة لظور المرض إكس :

1. تغير المناخ

2. واحترار الأرض

3. وتغير الأنماط الحياتية للإنسان

4. وعدم التوازن في النظم البيئية

5. زيادة التفاعل بين القوارض والقرود والمجتمعات البشرية جعل فيروسات الحياة البرية تهدد البشر.

6. وزيادة التلوث

7. والسلوكيات البشرية الخاطئة،

8. التغذية غير السليمة البعد عن العادات الغذائية الصحية، يلاحظ أن هناك ارتفاع في معدلات الأمراض الجديدة وارتفاع نسبة الوفيات بصورة كبيرة في الدول التي تعتمد على النمط الغربي في الغذاء الفاست فود.

9. إدمان التبغ والمخدرات والكحول والأدوية العشوائية .

10. تغير طبيعة النوم للبشر في كوكب سنة الحياة فيه النوم لقسط وافر من النوم ليلًا في الظلام التام والهدوء التام .

العوامل التي تمهد لموت الملايين عند التعرض للعامل وباء اكس

1. غياب التثقيف الصحى

2. الاستهزاء بطرق الوقية من الأمراض المعدية

3. تقاعس بعض الحكومات عن علاج الأمراض المزمنة والأوبئة المستوطنة.

4. انتشار الحروب والمجاعات وسوء التغذية .

5. غياب أو ندرة أو عدم فعالية بعض الأدوية المضادة للميكروبات الجديدة أو المستجدة

6. عدم وجود تطعيمات تقى من الأمرض المستقبلية الغامضة .

حيث ان المرض إكس هو العدو الخفي لمنظمة الصحة العالمية ، يتربع على قائمة التنبيه ، غامض لمسبب غير معروف

فيروس نيباه ..

كما انه فيروس نيباه فيروس نيباه أخطر من كورونا 30 مرة أحد أكبر التهديدات المحتملة إذا تحور الفيروس، فيروس نيباه لم يصب مصر والمنطقة العربية.

خفافيش الفاكهة تنقل عدوى فيروس نيباه، وهو الحاضن الطبيعي للفيروس، لكن هذا النوع من الخفافيش ليس موجودًا في مصر.

فترة حضانة "نيباه" تتراوح من 4 إلى 14 يوما وأحيانا تصل الى 40 أو 60 يومًا، الأعراض تشبه أعراض فيروس كورونا، مع وجود تشنجات عضلية تصل إلى 90% من الحالات المصابة.

• معدل وفيات 75%

• قد يسبب تورم المخ ونوبات صرع وقيء.

. فيروس زيكا :

• فيروس زيكا يتنشر من خلال لدغ البعوض، خاصة خلال الليل.

• فيروس زيكا ينتشر عن طريق لدغ البعوض للأشخاص المصابة، ومن ثم يقوم بلدغ الآخرين الأصحاء، ثم يدخل في مجرى الدم.

• من الممكن انتقال فيروس زيكا

• من الأم إلى الجنين خلال فترة الحمل، ومع ذلك، فإن تأثيره على المرأة الحامل يؤدي إلى ولادة أطفال برؤوس متقلصة أو عيوب خلقية أخرى في بعض الحالات.

• بالإضافة إلى الاتصال الجنسي، وأحيانًا خلال عمليات نقل الدم أو التبرع بالأعضاء، هناك العديد من عوامل الخطر تساعد على تفشي فيروس زيكا العيش في مناطق استوائية، أو جزر المحيط الهادي، بجانب أمريكا الوسطى والأمريكيتين الجنوبية والشمالية، والجزر القريبة من غرب إفريقيا.

فيروس الإيبولا:

• الأبحاث العلمية الحديثة نجحت فى فك سر شفرة العدوى بفيروسات الإيبولا، والجزء من الفيروس الذى يسد طرق التواصل بين مفردات الجهاز المناعى.

• فيروسات الإيبولا تظهر تحت المجهر الالكترونى متشابكة " كالاسباجيتى " والفيروس الحالي به 300 طفرة جينية مختلفة عن أسلافه.

• الفيروس يكبت المناعة ويجرد الجهاز المناعى من اسلحته مسببًا شلله ويمنعه من الاستجابة الفورية للإصابة فيتحول بروتين الفيروس الى سم داخل خلايا الجسم مما يترتب عليه فساد آليات تخثر الدم "تجلط " وبالتالى يؤدى إلى نزف رهيب ويشوش على الخلايا فتفقد قدرتها للتعرف عليه ويحرضها على الانتحار المبرمج ويعطل الفيروس عمل بروتين خاص يمنع الفيروس من الانتقال من الخلية المصابة للخلية الاخرى ويبطل قدرته على التكاثر و يعمل على تدمير هذا البروتين مما يسمح للفيروس بالانتشار كيفما يشاء.

• فيروس الإيبولا الدموى ..

 بات من أشرس الفيروسات التى عرفها الإنسان حيث يجذب الأنظار حاليًا نظرا لارتفاع معدلات الوفاه نتيجة الإصابة به والتى تصل إلى 90 %

 والطريقة الوحشية التى يقتل بها الضحية حيث يريق دمها فينهى حياتها بالإجهاز عليها ويتلذذ بجعل الجسم ينزف داخليا وخارجيا من كافة فتحاته وحتى من الجلد نفسه.

• الإيبولا

• يدخل جسم الإنسان من خلال الجلد و عن طريق الأغشية المخاطية بعد لمس المريض أو جسم متوفى بالإيبولا أو تناول لحوم برية من الغابات الأفريقية أو ملامسة حيوان مصاب بالمرض .

السلاح البيولوجى الواعد ..

• يشكل خطرًا على الأمن القومي لأنها

• يمكن نشره أو نقله بسهولة من شخص لآخر

• يؤدي إلى معدلات وفيات عالية وله تأثير كبير على الصحة العامة

• قد يسبب الذعر العام والاضطراب الاجتماعي

• يتطلب إجراءات خاصة للتأهب للصحة العامة.

أمثلة أخرى :

• فيروسات مخلقة في المعامل

• فيروس جدرى القرود

• فيروس الجدرى قتل 300 مليونًا من البشر

• الطاعون الذى قتل 75 مليونًا

• عصيات الجمرة الخبيثة

التسمم الغذائى بالبوتيولاينام سلاح بيولوجى خطير و قاتل و ينتج من تناول السم المتراكم الناتج عن نوع من البكتيريا اللاهوئية

الإيبولا ..

ينظر لفيروس الإيبولا كسلاح بيولوجى واعد حيث يمكنه الانتقال عن طريق الهواء من قطيرات الرذاذ وارتفاع معدلات الإصابة والوفاة فى فترة قصيرة لا تتعدى 3 أسابيع .

أحد أهم أسباب خطورة وباء الإيبولا الحالى هو غياب ثقافة الوقاية من العدوى خاصة عند القائمين على الخدمات الصحية، بالرغم من إمكانية السيطرة على الوباء واحتوائه خلال مراحله الأولي، خاصة وان المناعة هى الحل طالما بدأ نصف المرضى المصابين يتعافون فإن المناعة تصبح نعمًة وطوقًا للنجاة والتغذية السليمة والعودة للطبيعة تساهم فى رفعها.

فيروسات الكورونا

1. فيروس الكورونا الحالي المسبب لجائحة كوفيد-19 الذى قتل ٢٠ مليوناً من البشر

2. متلازمة فيروس الشرق الأوسط التنفسية تقتل 30% من المصابين

3. مرض السارس: يقتل 10% من المصابين

4. فيروس كورونا جديد، بناء على دراسة متحورات الكورونا اللانهائية.

نتوقع في الطريق في الغالب خليطاً من أكثر متحور لفيروس كورونا جديد !

حمى القرم الكونغو النزفية:

فيروس ينتقل عن طريق القرّاد ويمكن أيضا أن تنتقل من خلال ملامسة الحيوانات المذبوحة ، الذى يسبب :

حمى وآلام في العضلات والرقبة والظهر

وصداع

وتقرح في العينين

حساسية للضوء

فشل الكلى أو فشل الكبد أو الجهاز التنفسى

معدل الوفاة 40%

حمى لاسا..

• فيروس لاسا مصدره حيواني، مما يعني أنه يتنقل من خلال المخالطة لحيوانات حالة المرض.

• يعود اكتشاف فيروس لاسا إلى حيوان من القوارض يسمى الجرذ، وتخرج الفيروس من جسمها عن طريق البول والبراز.

• حضانته تستمر 21 يومًا

• حمى لاسا مرض نزفي فيروسي حاد، تستمر حضانته من يومين إلى 21 يومًا، كما أنه ينتمي لفصيلة الفيروسات الرملية.

تحدث حوالى 100.000 إلى 300.000 إصابة بحمى لاسا سنويًا في العالم، ويقتل 5000 تقريبًا سنويًا

طرق انتقال العدوى..

من خلال ملامسة الأغذية أو الأدوات المنزلية الملوثة ببول القوارض أو برازها الحاملة للفيروس.

يمكن أن تنتقل العدوى أيضًا من شخص إلى آخر، في المختبرات، أو المستشفيات التي تفتقر إلى تدابير كافية للوقاية من العدوى ومكافحتها.

تحسن الرعاية للمريض، من خلال معالجة أعراضه تجعله على قيد الحياة.

الأعراض لا تظهر على نحو 80% من الأشخاص المصابين بالعدوى بفيروس لاسا.

حمى الوادي المتصدع:

• فيروس يصيب الحيوانات بكافة أنواعها مثل الأغنام والابقار والجاموس والجمال والماعز مسببا خسائر اقتصادية باهظة.

• تنجم العدوى البشرية أيضاً عن لدغات البعوض المصاب، ولاسيَّما البعوض من جنس الزاعجة.

• من الممكن أيضاً أن ينتقل فيروس الحمى عن طريق الذباب الماص للدم.

• الإصابة من إنسان إلى إنسان نادرة الحدوث.

• حماية البلاد من حمى الوادي المتصدع:

• ينبغي حظر استيراد الحيوانات الحية من البلدان الموبوءة .

تجفيف وردم البرك والمستنقعات ، رش الدائم المستمر للبرك والمستنقعات أثناء فترات تكاثر البعوض ، التحصين الدوري للعائل الأساسي والأغنام والأبقار والجاموس باستخدام اللقاحات اللازمة.

عمل المسوح السيرولوجية بصفة منتظمة في الأوقات الحرجة قبل مواسم تكاثر البعوض والتركز على النقاط الحدودية مثل الحدود الجنوبية والشرقية والغربية للبلاد .

سرعة الإبلاغ عن حالات الإجهاد والوفيات وإبلاغ السلطات البيطرية المختصة.

فيروسات الإنفلونزا..

• الإنفلونزا الإسبانية قتلت 50 مليونًا

• الوفيات البشرية الناتجة من انفلونزا الطيور 10%

• يتوقع جائحة للإنفلونزا في القريب العاجل.