القيادة الفلسطينية تدرس كافة المقترحات لحل أزمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال

منظمة التحرير

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، اليوم الأحد، إن القيادة الفلسطينية تدرس المقترحات كافة لحل الأزمة المالية الراهنة، نتيجة احتجاز أموال المقاصة الفلسطينية من قبل إسرائيل.

وأضاف الشيخ، في تصريح مقتضب نشره عبر منصة "إكس"، أن القيادة الفلسطينية تصر على موقفها القاضي بالالتزام تجاه مواطنيها في قطاع غزة، وتثمن الجهود التي تبذلها دول شقيقة وصديقة لإنهاء الأزمة المالية.

وتابع: "تطالب القيادة بوقف هذه الحرب المدمرة وهذا العدوان المتواصل على شعبنا في أنحاء الوطن كافة".

وزير خارجية تونس يبحث ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على غزة على هامش قمة الجنوب الثالثة بكمبالا

عقد وزير الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم الأحد سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود المشاركة في قمة الجنوب الثالثة لمجموعة 77 + الصين المنعقدة في كمبالا، بحث خلالها ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك مع دول كوبا والبرازيل والامارات والكويت.

وأجرى وزير الخارجية التونسي مباحثات مع نظيره الكوبي برونو رودريجيز، حيث أعربا عن أسفهما لفشل المجموعة الدولية والآليات الأممية في وضع حد للاعتداءات والجرائم التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 100 يوم وللانتهاكات المتواصلة ودون محاسبة من قبل القانون الدولي الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة .. وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

وأكد الوزيران أن الانتقائية و إزدواجية المعايير في التعامل مع مثل هذه الاعتداءات يهدد بنسف منظومة القيم والمبادئ التي قامت عليها منظمة الأمم المتحدة، كما بحثا الوزيران العلاقات التاريخية بين البلدين بالإضافة إلى فرص دفع التعاون الثنائي في المجالات المختلفة.

ووجه الوزير الكوبي الدعوة لنظيره التونسي لزيارة بلاده خلال الفترة المقبلة لمواصلة التشاور حول تعزيز التعاون بين البلدين.

ومن جهة أخرى ، بحث وزير الخارجية التونسي مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، من خلال تبادل الزيارات وتفعيل آليات التشاور واستغلال فرص الشراكة الاقتصادية، كما تطرق الوزيران أيضا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط وضرورة تكثيف الجهود الدولية من أجل وقف الاعتداء على غزة وإنهاء الاحتلال.

كما أجرى عمار على هامش أعمال القمة مباحثات مع وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وبالمبعوث الخاص لأمير دولة الكويت طارق محمد البناي.