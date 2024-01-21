أعراض الخرف المبكرة

أوضحت طبيبة أعصاب إن التحدث مع الأشخاص المقربين لنا كافيًا لإكتشاف الإصابة بمرض الخرف، حيث إن انخفاض الذاكرة والانتباه والتركيز ليسوا المعيار الرئيسي للمرض ولكن أيضا حاجة الشخص إلى المساعدة.

أعراض الخرف

ووفقًا لما ذكره موقع روسيا اليوم، إذا كان الشخص لا يستطيع بنفسه دفع فواتير الخدمات مثلا أو الذهاب إلى المتجر، ويحتاج إلى مساعد، فهذا بمثابة الأساس للتشخيص.

وعمليا لا تحدث أخطاء في التشخيص، لأن معظم المرضى يلجأون إلى الأطباء عندما يكون التشخيص واضحا حتى لهم.

وتكون العلامات الأولى للخرف عادة مخفية في التفاصيل التي يتعرف عليها الأقارب اليقظون والحساسون قبل غيرهم، لذا لا ينبغي أن يترك هؤلاء الأشخاص بمفردهم.

وأضافت الطبيبة، يصبح الشخص عند وجود تغيرات في الأوعية الدموية، لا مباليا، ويفقد الاهتمام بالهوايات السابقة، ويتجاهل الأصدقاء أو الأقارب، ويتوقف عن الاهتمام بالنظافة الشخصية.

ويتميز التنكس العصبي بالتغيرات السلوكية مثل العدوان المفاجئ والهجمات المعادية للمجتمع.