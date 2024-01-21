محافظ جنوب سيناء يلتقي بفضيلة الإمام الأكبر بمشيخة الأزهر الشريف

التقى اليوم اللواء أ.ح دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بفضيلة الإمام الأكبر أ.د احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.



وأشاد فضيلة الإمام الأكبر، بالدور الكبير الذي يقوم به اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء في إرساء قواعد السلام والأمن بمحافظة جنوب سيناء،

وقد تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين مؤسسة الأزهر الشريف ومحافظة جنوب سيناء تحت قيادة اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء من خلال الإهتمام والرعاية للمؤسسات الأزهرية على أرض المحافظة.



وأثمر اللقاء عن موافقة الإمام الأكبر بإنشاء فرع لبيت الزكاة والصدقات المصري بجنوب سيناء وتسيير قوافل مساعدات للأسر المحتاجة بجنوب سيناء من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري الذي يترأسه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

وناقش اللقاء متطلبات فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء من حيث توفير مبنى دائم لفرع الجامعة بطور سيناء لاستقرار العملية التعليمية، وحرصا على تقليل الاغتراب لأبناء المحافظة.



وحضر اللقاء فضيلة الدكتور عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والدكتورة سحر نصر المدير الإداري لبيت الزكاة المصري، والدكتور نصر الدين خضري عميد فرع جامعة الأزهر بجنوب سيناء.

وفي نهاية اللقاء قام اللواء دكتور خالد فوده بإهداء نسخة من رسالته للدكتوراه إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.. والذي أثنى عليها مؤكدا حاجة المجتمع المصري لهذا الفكر المستنير النابع من قيادة وطنية متمثلة في سعادة اللواء أ.ح دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.