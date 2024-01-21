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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

مرصد الأزهر يشدد على أهمية مواصلة التحركات الشعبية للتعجيل بإنهاء عمليات الإبادة بغزة

مرصد الأزهر لمكافحة
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن ‏المفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين قدمت نحو 36 ‏ألف توقيع إلى وزارة الشئون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون للمطالبة ‏بالتزام إسبانيا بموقفها المشدد ‏على ضرورة وقف "الإبادة الجماعية" في غزة. ‏

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أضاف مرصد الأزهر: وتهدف الحملة إلى حث الحكومة الإسبانية على الترويج ‏لإجراءات عاجلة في الاتحاد الأوروبي للمطالبة بوقف العنف فورًا وحماية ‏جميع الفلسطينيين وتفعيل ‏ممرات دائمة لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء المصابين.‏

بحل دائم لجميع اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة

وتابع: كما طالبت الحملة بحل دائم لجميع اللاجئين الفلسطينيين وضمان حقهم في العودة، ‏وهو ما يتطلب الاعتراف الدولي ‏بالدولة الفلسطينية المستقلة، وإدانة جميع الجرائم الدولية المرتكبة من ‏الكيان الصهيوني.

وأردف المرصد: من جانبها، طالبت إستريا جالان، المديرة العامة ‏للمفوضية، الحكومة الإسبانية ‏بدعم دعوى جنوب إفريقيا ضد محاكمة الكيان الصهيوني بتهمة الإبادة الجماعية أمام ‏محكمة ‏العدل الدولية.

جاءت تلك المطالبات ضمن التظاهرات التي نظمت في إسبانيا في الفترة الماضية لمرور ما يزيد عن 100 يوم على الحرب تحت شعار "أوقفوا ‏الإبا.دة الجماعية في فلسطين". ‏ ‏

ويشدد مرصد الأزهر على أهمية مواصلة التحركات الشعبية في جميع أنحاء العالم للتعجيل بإنهاء عمليات الإبادة والتطهير العرقي التي يصر الاحتلال على القيام بها ضمن خطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة وطمس الحق الفلسطيني لإفشال جهود قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

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