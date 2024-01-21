لابيد: اجتماعات الحكومة الإسرائيلية تنتهي بمشاجرات بين الوزراء

قال زعيم المعارضة بالاحتلال الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الأحد، إن كل اجتماع لحكومة الاحتلال الإسرائيلي أو للمجلس الأمني، ينتهي بتسريبات ومشاجرات بين الوزراء.

وأكد "لابيد"، حسب وسائل إعلام إسرائيلية، أن ممارسات حكومة بنيامين نتنياهو تدير الحرب والدولة بطريقة خاطئة، واصفًا إياها بأنها "عار على إسرائيل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، للشهر الرابع تواليًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

الاتحاد الأوروبي يحث أعضاءه على معاقبة إسرائيل إذا واصل نتنياهو رفض إقامة دولة فلسطينية

نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسئولين أوروبيين بان الاتحاد الاوروبي يحث أعضاءه على معاقبة إسرائيل إذا واصل رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتانياهو رفض دولة فلسطينية.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أن "الاقتراح مؤشر على غضب أعضاء الاتحاد، بسبب رفض إسرائيل خطة حل الدولتين".

نتنياهو: نرفض شروط حماس لإطلاق سراح المحتجزين

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وقال نتنياهو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعتها حماس"، حسب "فرانس برس".

وأضاف أن حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وتابع: "إذا قبلنا بذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

كشفت معلومات استخباراتية أمريكية أن حركة حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد.

وأكد مسئولون إسرائيليون، أنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق.

106 أيام من الحرب على غزة:

شهد قطاع غزة اليوم تطورات جديدة ما بين المحارق والمجازر الصهيونية المتواصلة لليوم الـ106 مع توسيع الحرب بغارة فى قلب العاصمة السورية دمشق على وقع التصعيد مع إيران ولبنان والتصريحات الجديدة للرئيس الأمريكى «جو بايدن» مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

وأعلنت مسئولة الاتصالات فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، «تيس إنجرام» عن أن نحو 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء العدوان على غزة، حيث يولد طفل كل 10 دقائق فى هذه الحرب المروعة. وأضافت فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو فى جنيف، أن الأطفال الذين ولدوا فى غزة بعد بدء الحرب ولدوا فى الجحيم، وأن وضع النساء الحوامل والأطفال حديثى الولادة فى غزة لا يصدق، ويتطلب إجراءات مكثفة وفورية.

وأوضحت أن الوضع فى قطاع غزة محفوف بالمخاطر بالفعل لوفيات الرضع والأمهات، مع انهيار نظام الرعاية الصحية وأكدت المسئولة الأممية، أن الأمهات يواجهن تحديات لا يمكن تصورها فى الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتغذية والحماية قبل الولادة وفى أثنائها وبعدها.

وأشارت إلى أنه فى ظل ظروف الاكتظاظ والموارد المحدودة، يضطر الموظفون إلى إخراج الأمهات من المستشفى فى غضون ثلاث ساعات من العملية القيصرية.

وشددت على أن صدمة الحرب تؤثر أيضًا بشكل مباشر على الأطفال حديثى الولادة، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات نقص التغذية ومشكلات النمو وغيرها من المضاعفات الصحية.

وأكدت أن النساء الحوامل والمرضعات والرضع يعيشون ظروفًا غير إنسانية، حيث الملاجئ المؤقتة وسوء التغذية والمياه غير الآمنة، بما يعرض ما يقرب من 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر سوء التغذية الحاد.