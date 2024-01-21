نتنياهو: نرفض شروط حماس لإطلاق سراح المحتجزين

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفضه شروط حماس للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، وفقا لـ القاهرة الإخبارية.

وقال نتنياهو: "أرفض بشكل قاطع شروط الاستسلام التي وضعتها حماس"، حسب "فرانس برس".

وأضاف أن حماس تطالب بوقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال من غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، مقابل إطلاق سراح المحتجزين.

وتابع: "إذا قبلنا بذلك، فلن نتمكن من ضمان أمن مواطنينا".

حماس تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر

كشفت معلومات استخباراتية أمريكية أن حركة حماس لا تزال تمتلك ذخائر تكفي لضرب إسرائيل عدة أشهر، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد.

وأكد مسئولون إسرائيليون، أنه رغم الحملة الجوية والبرية في غزة فإن هدف تدمير حماس لم يتحقق.

106 أيام من الحرب على غزة:

شهد قطاع غزة اليوم تطورات جديدة ما بين المحارق والمجازر الصهيونية المتواصلة لليوم الـ106 مع توسيع الحرب بغارة فى قلب العاصمة السورية دمشق على وقع التصعيد مع إيران ولبنان والتصريحات الجديدة للرئيس الأمريكى «جو بايدن» مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول إقامة الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

وأعلنت مسئولة الاتصالات فى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، «تيس إنجرام» عن أن نحو 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء العدوان على غزة، حيث يولد طفل كل 10 دقائق فى هذه الحرب المروعة. وأضافت فى مؤتمر صحفى عبر الفيديو فى جنيف، أن الأطفال الذين ولدوا فى غزة بعد بدء الحرب ولدوا فى الجحيم، وأن وضع النساء الحوامل والأطفال حديثى الولادة فى غزة لا يصدق، ويتطلب إجراءات مكثفة وفورية.

وأوضحت أن الوضع فى قطاع غزة محفوف بالمخاطر بالفعل لوفيات الرضع والأمهات، مع انهيار نظام الرعاية الصحية وأكدت المسئولة الأممية، أن الأمهات يواجهن تحديات لا يمكن تصورها فى الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتغذية والحماية قبل الولادة وفى أثنائها وبعدها.

وأشارت إلى أنه فى ظل ظروف الاكتظاظ والموارد المحدودة، يضطر الموظفون إلى إخراج الأمهات من المستشفى فى غضون ثلاث ساعات من العملية القيصرية.

وشددت على أن صدمة الحرب تؤثر أيضًا بشكل مباشر على الأطفال حديثى الولادة، مما يؤدى إلى ارتفاع معدلات نقص التغذية ومشكلات النمو وغيرها من المضاعفات الصحية.

وأكدت أن النساء الحوامل والمرضعات والرضع يعيشون ظروفًا غير إنسانية، حيث الملاجئ المؤقتة وسوء التغذية والمياه غير الآمنة، بما يعرض ما يقرب من 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر سوء التغذية الحاد.