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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

وعد تطرح أغنية "لعلها خيره".. فيديو

المطربة وعد
المطربة وعد

طرحت المطربة وعد، أغنية جديدة عبر قناة روتانا على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، بعنوان "لعلها خيره" كلمات محمد مرشد، ألحان مازن، توزيع بدر الأحمد، ماستر جاسم محمد.

تقول كلمات الأغنية: لعلها خيره يا خلي الجافي.. أبعد وانا ببعد ما أقوى هجر كافي.. خليتني أعشقك والناس لاموني.. ما كنت أصدق حكي وشفت بعيوني.. وبفضها سيرة وانسى معاناتي.. يا منتهي الحيرة ومصدر أهاتي.. ما تعترف بالوفا لا ماضي وحاضر.. حرمتني من الهنا يا كسرة الخاطر. 
يذكر أن المطربة وعد، بدأت مسيرتها الفنية معتمدة على موهبتها التي أشاد بها المتابعون والنقاد، فتمكنت من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهورها الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربى، ومن أبرز ألبوماتها «جنون ووجهة نظر ويا أحلاهم»، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة.
 

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