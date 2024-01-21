ختام فعاليات البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمي" للعاملين بالبحيرة

اختتمت اليوم فعاليات البرنامج التدريبي المقام ضمن مبادرة "التطوير المؤسسي والتحول الرقمى" الذي نظمته إدارة الموارد البشرية "قسم التدريب" بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مكتبة مصر العامة بدمنهور ومركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات في الفترة من 9 يناير 2024 وحتي 21 يناير 2024، وذلك لتدريب العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية على مهارات برنامج Advance Word واستفاد منها 15 متدرب حيث تم دراسة برامج وورد متقدم وأساسيات إكسيل ضمن حزمة برامج Microsoft office.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على إشراك جميع العاملين بمختلف المديريات والوحدات المحلية والجهات التابعة لها فى البرامج التدريبية والدورات التأهيلية لما لها من دور بارز فى صقل مهاراتهم الإدارية والفنية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة أهداف الدولة فى كافة القطاعات والمشروعات الخدمية والتنموية بما يحقق التنمية المستدامة وتحسين مستوي الخدمات وتعزيز قدرات العاملين على تلبية احتياجات المواطنين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة لميكنة الأعمال الحكومية والتأكيد على أهمية الدورات التدريبية التي تهتم بالتركيز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.