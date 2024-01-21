محافظ كفر الشيخ يتابع حادث سقوط سور بلكونة بشارع سعد زغلول بدسوق

حرص اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، على تفقد موقع حادث سقوط سور بلكونة الطابق الخامس علوي لأحد المنازل بشارع سعد زغلول بمدينة دسوق؛ أسفر عن إصابة ٩ أشخاص بإصابات متنوعة، من بينهم " هبة. م أ_ ٢٥ سنة، إبتسام. ظ. ر _٤٠ سنة، نورا. م. أ_ ٢٨ سنة" ، يقمن بمركز دسوق، حيث تم نقلهم لمستشفي كفرالشيخ العام، بينما يتلقى باقي المصابين الخدمة الطبية بمستشفى دسوق العام، كما وأسفر الحادث عن وفاة المواطن " محمد .ع. ك_ ٤٥ سنة" مقيم بمركز المحمودية _محافظة البحيرة، وقام محافظ كفرالشيخ، بزيارة مصابي الحادث، بمستشفي دسوق العام للإطمئنان عليهم، مقدماً خالص العزاء لأسرة المتوفي، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وفور وقوع الحادث إنتقل محافظ كفرالشيخ الي موقع الانهيار الجزئي، بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، وإخلاء المنزل من السكان، حفاظاً على أرواحهم، مكلفاً مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، والأجهزة الآخرى المعنية بمتابعة إتخاذ كافة الإجراءات ؛ فيما تباشر نيابة دسوق العامة إجراءاتها.

جاء ذلك بحضور جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، والدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس هيئة الإسعاف بكفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.