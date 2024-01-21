تغريم زوج بقنا 50 ألف جنيه شتم طليقته في بث مباشر

قضت محكمة استئناف قنا الاقتصادية الدائرة الابتدائية الأولى، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبو الوفا، ووائل أحمد، وحضور علي جمال، وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، حضوريًا بتغريم زوج مبلغًا قدره 50 ألف جنيه مصري وتعويض 5 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجته بطلاقها في بث مباشر وعبارات أخرى تسببت في إيذائها نفسيا بمحافظة قنا.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي عندما حررت سيدة شكوى ضد زوجها لتضررها منه بعدما استخدم حسابا على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتعمد إزعاجها ومضايقتها من خلال نشره بث مباشر يتضمن عبارات سب وقزف.

حيث تقدمت المجني عليها بعدة مقاطع فيديو في شكوتها لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا تثبت تضررها من طليقها أثناء إزعاجها بعبارات أصابتها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنح، والتي قضت بتغريم المتهم مبلغًا قدره 50 ألف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه.