أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 21 يناير 2024.. بدون ضريبة ومصنعية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، 21 يناير 2024، ارتفاعًا جديدًا في سوق الصاغة خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من إجازة الصاغة والبورصة العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعره في ختام تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم الأحد 20 يناير 2024 غير شامل الضريبة والدمغة

عيار 24

سجل عيار 24 الآن 4057 جنيهًا

عيار 21

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3550 جنيها

عيار 18

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 3043 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب الآن 28400 جنيه مقارنًة بـ 28080 جنيها في ختام تعاملات أمس.