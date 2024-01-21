عاجل
علاقة مقلقة بين الالتهاب المزمن والفقر وخطر الوفاة ارتفاع أسعار سيارات شيري 2024 المجمعة محلياً طارق الشناوي عن ظهور نجاة بعد غياب: القلوب كانت بتسقف (فيديو)
الإثنين 22 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 21 يناير 2024.. بدون ضريبة ومصنعية

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد، 21 يناير 2024، ارتفاعًا جديدًا في سوق الصاغة خلال الساعات القليلة الماضية، على الرغم من إجازة الصاغة والبورصة العالمية.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق، بنحو 40 جنيهًا مقارنة بسعره في ختام تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم الأحد 20 يناير 2024 غير شامل الضريبة والدمغة

عيار 24 

سجل عيار 24 الآن 4057 جنيهًا 

عيار 21

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الآن 3550 جنيها

عيار 18

سجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 18 الآن 3043 جنيها

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل متوسط سعر الجنيه الذهب الآن 28400 جنيه مقارنًة بـ 28080 جنيها في ختام تعاملات أمس. 

مواد متعلقة

أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

280 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع
الجريدة الورقية