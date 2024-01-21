فنانة شهيرة تطلب الزواج من الفلسطيني وائل الدحدوح على الهواء: مش هبص للفلوس

أثارت الفنانة ميسرة ضجة واسعة بعد الكشف عن رغبتها في الزواج من المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، بعد فقدانه زوجته وأبناءه الثلاثة في حرب العدوان الصهيوني على غزة، وذلك خلال تصريحات إعلامية بأحدث ظهور لها.

ميسرة ترغب في الزواج من وائل الدحدوح: أنا لو لقيت راجل زي ده مش هبص للفلوس

أبدت ميسرة إعجابها الشديد بشخصية وائل الدحدوح وتحليه بالصبر رغم كل المآسي التي يمر بها وفقدانه معظم أفراد عائلته بداية من أبنائه وحتى زوجته، حيث قالت: "أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة، قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدا فلسطين".

ميسرة

وأضافت: "أنا لو لقيت راجل زي ده مش هبص للفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه".

وائل الدحدوح يستكمل علاجه في قطر بعد مغادرة الأراضي المصرية

وكان وائل الدحدوح قد وصل الأراضي القطرية، بعد مغادرته مصر منذ أيام، وذلك لتلقي العلاج اللازم، بعد إصابته في يده جراء قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وائل الدحدوح

ابنة وائل الدحدوح تكشف تطورات حالته الصحية بعد احتمالية إصابته بالشلل

حرصت خلود وائل الدحدوح على أن تطمئن العالم العربي على صحة والدها بعد سفره إلى قطر لتلقي العلاج، حيث نشرت صورتها معه رفقة شقيقها الأصغر، وهم داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق: "دعواتكم لوالدي بالشفاء التام.. اليوم بدأ رحلة العلاج"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وائل الدحدوح في المستشفى

كشفت خلود عن خروجها مع والدها من قطاع غزة رفقة شقيقها الأصغر، الأمر الذي طمأن رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأعربوا عن سعادتهم به.

نقيب الصحفيين الفلسطينيين: وائل الدحدوح يعاني من إصابة بالغة تهدده بالشلل

في الوقت نفسه، يحاول الأطباء إنقاذ وائل الدحدوح من الشلل، في ظل الإصابة البالغة التي تعرض لها خلال إحدى عمليات القصف الغاشمة من العدوان الصهيوني على غزة، وذلك وفقًا لما صرح به الكاتب ناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، حيث قال: "وائل الدحدوح يعاني من إصابة بالغة تهدده بالشلل".

وائل الدحدوح

ميسرة تكشف عن معاناتها مع عمليات التجميل الفاشلة

على صعيد آخر، كانت ميسرة قد كشفت عن معاناتها مع عمليات التجميل الفاشلة، خلال لقائها الأخير مع الإعلامية ياسمين عز ببرنامج "كلام الناس"، المُذاع عبر قناة MBC مصر الفضائية.

وقالت ميسرة: "بدأت القصة بالصدفة بعد انتهائي من تصوير دوري في مسلسل "عباس الأبيض"، مشيرة إلى أنها فقدت وقتها جزءً من وزنها، وشعرت أن وجهها نحيف، فأجرت عملية حقن دهون فاشلة، ما نتج عنه حدوث تلوث كان لابد أن يخرج من الجسم، مضيفة: "ودي أول حادثة".

ميسرة

وتابعت ميسرة: "الحادثة التانية، عملت مناخيري مع دكتور شاطر جدا، كان غاوي نيكول كيدمان، فكان عامل لي الرفعة الرومانية، ودي بتبان أوي من الجانب، فكنت داخلة عشان أشيلها بعد 10 سنين، رحت لنفس الدكتور ومكنش فاضي ورحت لدكتور تاني، قلت دي حاجة تافهة، والمفروض عنده شهادات تخرج كبيرة من باريس، رحت له فدمر المناخير".

واستطردت: "سافرت فرنسا، وكان الدكتور عايز يشوفني بعد شهرين، بس ظروفي المادية كانت لا تسمح إني أرجع تاني، فكلمت الملحق الطبي في فرنسا، فرشح لي دكتور عالمي هنا، الناس بتيجي له من أوروبا، رحت كملت اللي دكتور فرنسا كان عايزه يعمله، لأن من كتر الضرر كان لازم يعملها على مرحلتين، وعملتها وخلاص".