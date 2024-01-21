أستاذ علاقات دولية: العالم في خطر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة

أكدت د. إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن الجهود المصرية ساهمت بشكل كبير في التذكير والتعريف بالقضية الفلسطينية في المجلس الدولي، موضحة أن الدولة المصرية لعبت دورًا هامًا في الحد ووقف العدوان الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وأشارت “زهران”، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن المؤسسات الدولية باتت تندد ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن المؤسسات الدولية أشادت أيضا بدور وخطط مصر على مستوى القضية الفلسطينية، مشددة على أن مصر منذ الأيام الأولي من حرب إسرائيل على غزة، حذرت من توسع الصراع في المنطقة، وهذا ما نشهده اليوم من توتر إقليمي كبير في المنطقة.

ونوهت بأنه أصبح هناك تقيم وتبني إقتراحات الدول العربية وعلى رأسها مصر بخصوص حل الدولتين، موضحًا أن دول العالم في خطر بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية.

أكدت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، أن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدد السلام والأمن في المنطقة والمجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقفها، موضحًا أن قرارات الأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة لا يعول عليها.

قرارات الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة:

وشددت على أن الفلسطينيين يواجهون أزمة إنسانية بسبب العدوان الإسرائيلي، وأزمة سياسية بسبب ضعف الدبلوماسية العالمية، وجاء ذلك في حوار هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز".

وأشارت إلى أن الشعوب العالمية تتضامن مع القضية الفلسطينية، وأن بعض الدول تظهر مرونة في مواقفها السياسية، خاصة مصر التي لعبت دورا مهما في وقف إطلاق النار، متحدثًا عن تأثير الأزمة الفلسطينية على السياسة الأمريكية، قائلة إن الرئيس جو بايدن قد يخسر شعبيته وثقته بسبب دعمه المطلق لإسرائيل، وأن هناك حراكا سياسيا لسحب الثقة منه في الكونغرس.

ونوهت الدكتورة إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، بأن من الواضح في الأراضي الفلسطينية ينذر بمزيد من الأزمات المتتالية وليس فقط على مستوى الأمني وايضًا على المستوى السياسي، موضحًا أن هذا ابرز الرسائل التي تناولتها وزارة الخارجية واللقاء اليوم بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأدرني.

