زيادة المحفظة الائتمانية بـ«الأهلى الكويتى» لتمويل المشروعات الصغيرة

أكد خالد السلاوى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للبنك الأهلى الكويتي- مصر، أن تحقيق البنك مؤشرات مالية ونتائج إيجابية تؤكد نجاح رؤيتنا على مدى سبع سنوات ليصبح البنك واحدًا من أسرع البنوك نموًا فى السوق المصرفى المصرى، حيث يمتلك البنك استراتيجية مرنة تمكنه من اقتناص الفرص، بالإضافة إلى ترسيخ المفهوم الشامل للخدمات والمنتجات المصرفية.

وأضاف أن البنك يلتزم بخطته لدعم الجهود التى تبذلها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادى على الرغم من التحديات والصعوبات التى مر بها الاقتصاد المحلى والعالمى.

وأضاف خالد السلاوى قائلًا: إن البنك تمكن خلال عام 2023 من زيادة حجم المحفظة الائتمانية لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 25% من إجمالى محفظة قروض البنك فى الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين 2023.

كما أضاف أن البنك يسعى دائمًا لتحقيق أهدافه التوسعية فى مختلف المجالات من خلال تضافر جهود كافة العاملين بالبنك وفريق القيادة العليا، حيث يمتلك البنك سجلًا مليئًا بالإنجازات على مستوى الإيرادات والربحية.

وكانت المؤشرات المالية للبنك قد كشفت عن ارتفاع صافى الأرباح بنسبة 84% ليصل إلى 2.32 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنة بـ1.26 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.