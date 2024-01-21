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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنهيار بلكونة منزل بشارع سعد زغلول بدسوق

انهيار بلكونة منزل
انهيار بلكونة منزل بدسوق

شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ ، اليوم الأحد ، انهيار بلكونة الطابق الخامس علوي بمنزل المواطن " أشرف. ح. ع."، بشارع سعد زغلول، دون إصابات.

وإنتقل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، والأستاذ عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، إلى موقع الإنهيار، وتحرك محافظ كفرالشيخ على الفور الي موقع الانهيار الجزئي، بمدينة دسوق، وأمر بفرض كردون حول الموقع، حفاظاً على أرواح المارة، مكلفاً كافة الأجهزة المعنية بمتابعة إتخاذ كافة الإجراءات.

 وسنوافيكم بالبيانات أولاً بأول.

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