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الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا .. رغم التقدم المغرب يفلت من هزيمة محققة أمام الكونغو

منتخب المغرب
منتخب المغرب

سقط منتخب المغرب في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الكونغو الديمقراطية، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
 

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وتستضيف كوت ديفوار فعاليات البطولة خلال الفترة من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل.
تقدم منتخب المغرب عند الدقيقة 5 عبر اللاعب أشرف حكيمي، قبل أن يعادل منتخب الكونغو النتيجة عن طريق لاعبه سيلاس في الدقيقة 76.
وأهدر منتخب الكونغو ركلة جزاء احتسبت عند الدقيقة 42 من زمن مجريات شوط اللقاء الأول.

المغرب في الصدارة ..

بتلك النتيجة ارتفع رصيد المغرب للنقطة الرابعة في صدارة ترتيب المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد منتخب الكونغو للنقطة الثانية في وصافة ترتيب المنافسات.
ويتبقى لقاء يقام اليوم أيضًا يجمع بين طرفي المجموعة زامبيا صاحبة النقطة الوحيدة بالتعادل في أولى الجولات وتنزانيا الأخيرة بلا رصيد. 

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