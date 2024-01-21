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الإثنين 22 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كأس آسيا.. عمان تتعادل مع تايلاند

عمان وتايلاند
عمان وتايلاند

تعادل منتخب عمان  مع نظيره تايلاند سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا، ملعب استاد عبد الله بن خليفة (الدحيل).


حصد منتخب عمان على أول نقطة له في مشواره في آسيا، بعدما سقط في المباراة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.


فيما رفع منتخب تايلاند رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، مؤقتا قبل مباراة السعودية وقرجيكستان.


ويلتقي منتخب السعودية مع قرجيكستان بعد قليل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
 

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