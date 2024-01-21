كأس آسيا.. عمان تتعادل مع تايلاند

تعادل منتخب عمان مع نظيره تايلاند سلبيا دون أهداف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد في الجولة الثانية من دور المجموعات من كأس آسيا، ملعب استاد عبد الله بن خليفة (الدحيل).



حصد منتخب عمان على أول نقطة له في مشواره في آسيا، بعدما سقط في المباراة الأولى أمام السعودية بهدفين مقابل هدف.



فيما رفع منتخب تايلاند رصيده إلى 4 نقاط ليتصدر جدول ترتيب المجموعة، مؤقتا قبل مباراة السعودية وقرجيكستان.



ويلتقي منتخب السعودية مع قرجيكستان بعد قليل في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

