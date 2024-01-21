هينو كلينك: الحكومة الإسرائيلية لم تغلق الباب تمامًا أمام حل الدولتين

كشف هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، عن التوترات الحالية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن هناك توترات بين بايدن ونتنياهو بسبب حل الدولتين.

بايدن ونتنياهو

وأضاف “كلينك”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن سوء العلاقات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ليس سرًا، متابعًا: “كلنا دفعنا نحو هذه الأزمة بسبب ما حدث في 7 أكتوبر”.

وأوضح أن كلتا الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية تعملان على حل تلك الأزمة وتداعياتها، مؤكدًا أن الأيام السابقة حملت العديد من الحلول لعدة مشكلات وعلى رأسها حل الدولتين، وذلك خلال المناقشات الأخيرة التي دارت بينهما.

وشدد هينو كلينك، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق، على أن أعتقد أن الحكومة الإسرائيلية أغلقت الباب تمامًا أمام حل الدولتين، ويتفهمون أن هذا الأمر أولوية بالنسبة للرئيس بايدن".

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ردا على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن بأن نتنياهو لم يستبعد تماما قيام دولة فلسطينية في محادثتهما التي جرت يوم الجمعة.

وجاء في البيان: "في محادثته الليلة الماضية مع الرئيس بايدن، كرر رئيس الوزراء نتنياهو موقفه الثابت لسنوات، والذي أعلنه أيضًا في مؤتمر صحفي في اليوم السابق: بعد القضاء على حماس، يجب أن تظل إسرائيل تسيطر أمنيًا بالكامل على قطاع غزة، لضمان أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل، وهذا يتعارض مع مطلب السيادة الفلسطيني".

وفي مكالمة هاتفية يوم الجمعة، ناقش الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي حالة الحرب، في أول محادثة بينهما منذ أسابيع وسط توسع فجوة الخلاف بينهما.