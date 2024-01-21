مياه الفيوم تستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اجتماعاً لمناقشة واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتنمية الريف المصري ، وبحضور المهندس محمد عطية استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس سامي غالي رئيس قطاع المياه والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة وممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات بمركزي اطسا ويوسف الصديق ومهندسي الإشراف بالمواقع .

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خزان ورافع مياه كحك بنسبة تنفيذ بلغت ٩٥ ٪ وخزان ورافع مياه يادم غالب بنسبة تنفيذ ٨٨ ٪ وخزان ورافع مياه قصر الجبالي بنسبة تنفيذ بلغت ٦٥ ٪ . كما تم مناقشة نهو الأعمال بالخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركزي اطسا ويوسف الصديق.

خزان ورافع كحك بحرى

وفي السياق أفاد "النجار" أنه تم نهو أعمال المد والتدعيم لشبكات الصرف الصحي بالمركزين وجاري تسليمها لدار الهندسة ( استشاري مجلس الوزراء لمشروعات حياة كريمة) ، والانتهاء من الخطوط الناقلة لمياه الشرب بمركز يوسف الصديق ، وجاري الملئ التجريبي لخزان ورافع مياه كحك.

وأكد رئيس الشركة، سرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالكفاءة المطلوبة وفق الاشتراطات الفنية المتعاقد عليها لدخولها حيز الخدمة بأسرع وقت ممكن حتى يتثنى للمواطنين الاستفادة من تلك المشروعات لتحقيق احتياجاتهم ومتطلباتهم المتعلقة بمياه الشرب وخدمة الصرف الصحي بالشكل المراد تحقيقه.

وأشار إلى أن مبادرة "حياة كريمة" هي أحد أكبر مشروعات البنية التحتية التنموية للمجتمعات الريفية الأكثر احتياجا بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين والارتقاء بمستوى المعيشة بالقرى المحرومة.

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