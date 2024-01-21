إحباط ترويج 7.5 كيلو حشيش و 9 كيلو بانجو في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في دمياط من ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية .

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ضُبط خلال الحملة (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 9 كيلو جرام لمخدر البانجو - 7 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين لـ3 منهم معلومات جنائية).

يأتي ذلك في إطار قيام وزارة الداخلية بحملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ .

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن المؤبد، وذلك لإدانته بالإتجار في المُخدرات في القطامية، وشمل الحكم تغريمه 200 ألف جنيه.

صدرالحكم برئاسة المُستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور محمد وهدان وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم مصطفى.خ أنه في يوم 9 إبريل 2023 بدائرة قسم شرطة القطامية أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً (Indazole carboxmides) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أحرز سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.

وشهد ضابط الواقعة أنه إبان مروره الأمني ورفقته قوة من الشرطة السرية بمنطقة الزلزال دائرة القسم قرابة الساعة 4.45 مساء يوم 9 إبريل 2023 أبصر المُتهم المذكور واقفاً وآخرين.

فقام بضبطه إنفاذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 3525 لسنة 2022 جنح الطفل بالقاهرة الجديدة والقاضي بحبه سنتين مع النفاذ وذلك بجلسة 15 ديسمبر 2022.

وأنه بتفتيشه وقائياً عُثر على عدد 17 كيس شفاف تبين أن بداخل كل منها كمية من تبغ الشادو المُخدر، كما عثر على مبلغ مائتين وخمسة عشر جنيهاً، وكذا على سلاح أبيض "شفرة كتر" بين طيات ملابسه.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحرازها وعزا قصده من إجراز المخدر المضبوط للإتجار وأن المبلغ النقدي حصيلته والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وعن تجاره غير المشروعة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن السبعة عشر كيساً المضبوطين وُجد بكل منها كمية من أجزاء نباتية تحتوي على مادة ( MDMB 4en ) إحدى المشتقات (Indazole carboxmides).