بث مباشر مشاهدة مباراة السعودية وقيرغيزستان يلا شوت اليوم في كأس الأمم الأسيوية

يلتقي منتخب السعودية مع قيرغيزستان، اليوم الأحد، في السابعة والنصف مساءً، على ملعب أحمد بن علي المونديالي، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بمسابقة كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

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ونجح المنتخب السعودى فى تحقيق انطلاقة قوية فى مشواره الآسيوى بحثا عن التتويج باللقب الرابع فى تاريخه بالبطولة، بعدما حصده 3 مرات سابقة أعوام 1984 و1988 و1996، كما حل في مركز الوصيف 3 مرات.

ويحتل منتخب تايلاند صدارة المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط متساويا مع المنتخب السعودي بنفس الرصيد، بينما يتذيل منتخبا عمان وقيرغيزستان ترتيب المجموعة بلا رصيد من النقاط بعد خسارتهما في الجولة الأولى.

وفاز المنتخب السعودي على شقيقه العماني في الجولة الأولى، بهدفين لهدف، فيما خسر منتخب قيرغيزستان من تايلاند في الجولة الأولى.

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وخاض منتخب السعودية 49 مباراة فى تاريخ مشاركته بكأس آسيا، حيث فاز في 22 مباراة، وتعادل في 13، وخسر 14، وقد سجل 71 هدفاً واستقبلت شباكه 49 هدفاً.

تشكيلة منتخب السعودية المتوقعة اليوم

حيث انه جاء تشكيل منتخب السعودية كما يلي:

“سالم الدوسري، أحمد علي الكسار، محمد كنو، حسان تمبكتي، علي البليهي، علي لاجامي، سعود عبد الحميد، المختار علي، سامي النجعي، ناصر الدوسري؛ عبد الرحمن غريب”.

تشكيلة منتخب قيرغيزستان المتوقعة اليوم

وجاء ايضاً تشكيلة منتخب قيرغزستان اليوم كما يلي:

“جويل كوجو، أرزهان توكوتاييف، كيرات جيرجالبييك، تامرلان كوزوباييف، اودلجون عبد الرحمنوف، كريستيان براوزمان، بيكزهان ساجينباييف؛ فرهات موسابيكوف، كيمي ميرك، أتاي جوماشيف، ارنيست باتيركانوف”.