وزير الري يتفقد المعامل المركزية وورش المعدات التابعة السد العالى وخزان أسوان

فى ثانى أيام زيارته لمحافظة أسوان

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، المعامل المركزية وورش المعدات التابعة للهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان .

حيث تجول “سويلم” في المعامل المركزية بهيئة السد العالى والخاصة بإختبارات الخرسانة والتربة ، للوقوف على توافر أحدث الأجهزة بالمعامل في إطار الحرص على مواكبة أحدث التكنولوجيا العالمية الموجودة حالياً في هذا المجال .

كما تفقد الوزير، ورش المعدات بهيئة السد العالى للإطمئنان على حالة المعدات ، حيث وجه الدكتور سويلم بالإستمرار في عمل الصيانات الدورية اللازمة لهذه المعدات والحفاظ عليها ، مع قيام هيئة السد العالى بتحديد أي معدات إضافية تكون هناك حاجة لتوفيرها لصالح منظومة العمل بالهيئة ، مع التنسيق مع باقى جهات الوزارة لتبادل المعدات فيما بينها طبقاً لحاجة العمل، موجها بإدراج هذه المعدات في المنظومة المركزية الخاصة بحصر ومتابعة معدات الوزارة .

وأكد أهمية بذل الجهد من كافة العاملين بهيئة السد العالى للحفاظ على هذه المنظومة الهامة المتمثلة في السد العالى وخزان أسوان وما يتبعهما من ورش ومعامل ، ومواصلة أعمال التطوير والصيانة بما ينعكس على تمكين هذه المنظومة من العمل بأعلى مستويات الكفاءة .