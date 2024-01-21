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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة بمنطقة كفرا بالجنوب اللبناني

الحدود اللبنانية
الحدود اللبنانية الإسرائيلية

 

استهدفت مسيرة إسرائيلية بقصف صاروخي، اليوم الأحد، سيارة رباعية الدفع في منطقة كفرا التابعة لقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.

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وأدى القصف الصاروخي إلى اشتعال النيران في السيارة وامتدادها لتلتهم سيارة أخرى بالقرب منها، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

يشار إلى أن بلدة كفرا تقع على بعد قرابة 114 كيلومترا عن العاصمة اللبنانية بيروت، كما أنها تقع على مسافة ليست بعيدة من بلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل، والتي تم استهداف قيادي تابع لحزب الله فيها قبل نحو أسبوعين.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد استهدفت أمس عنصرين تابعين لحزب الله داخل سيارة بمنطقة البازورية شرق مدينة صور بالقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني.

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