صور| الإهمال يحاصر الوحدة الصحية بنجع صفر في فرشوط

اشتكى أهالى قرية نجع صفر التابعة للوحدة المحلية لقرية العركى بمركز فرشوط شمال محافظة قنا، من حالة الإهمال التى باتت تسيطر على الوحدة الصحية الأوروبي، بعدما أصبحت متهالكة وغير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية لنحو أكثر من 8 آلاف نسمة تعداد سكان القرية والنجوع والعزب التابعة لها.

ويقول مدحت الانصارى، أحد شباب القرية، نجع صفر تعانى من الإهمال والنسيان من قبل المسؤلين حتى فى المشروع الوطنى الذى اطلقته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" والذى جرى تشييده فى قرى مركز فرشوط ضمن المرحلة الأولى، مضيفاً ان نجع صفر لم تستفد من المبادرة إلى الآن سوى بمد خطوط الصرف الصحي التى لم تستكمل بعد وتوقف العمل بها فى الوقت الحالى . وأوضح الانصارى، ان الوحدة الصحية بالقرية والتى جرى إنشائها قديما بمنحة من الاتحاد الأوربي تعانى من الإهمال وصادر لها قرار بالازالة والبناء الحديث منذ أكثر من عام، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن، مضيفاً ان المواطنين فى حالة معاناة مستمرة جرء لجوء هم إلى العيادات الخاصة باهظة التكلفة على حد وصفه .

وذكر محسن حمدى مدرس من أبناء النجع، أن الوحدة الصحية بالقرية تخدم قرابة ٨ الالف نسمة وتبعد عن قرية العركى الام أكثر من ٢ كيلو ونصف، مضيفاً ان نجع صفر تعد من القرى الواقعة فى النطاق الصحراوى فى بداية الصحراء الغربية، وهو ما يجعل تشغيل الوحدة الصحية لأهالى القرية امر مهم جدا وضرورى نظراً لطبيعة الموقع ووجود حشرات عديدة وزواحف فى القرية، خصوصاً فى ظل احتياج القرية للأدوية والأمصال وغيرها من المستلزمات الطبية الطارئة التى لا غنى عنها لأى مجتمع صحراوي .

وأوضح سعودى صبرى أحد سكان القرية، أن الوحدة الصحية تفتقر لوجود طيبب مقيم بداخلها، وتعمل بنظام الانتداب للأطباء وهو اجراء روتينى وعلى الورق فقط ولا يستفيد منه الأهالى فى شئ لعدم وجود الطبيب اغلب أيام الأسبوع وفى حالة حضورة يكون قاصر على يوم معين فى الاسبوع ولا يتعدى وجوده فى الوحدة بذلك اليوم زمن الساعتين، مضيفاً ان الوحدة الصحية لنجع صفر حالياً، يقتصر العمل بداخلها على وجود موظف تحاليل واخر لإصدار تصاريح الدفن وشهادات الميلاد.

واستكمل رمضان عبد الفتاح امين، حديثه قائلا: مبنى الوحدة الصحية أصبح متهالك وغير مؤهل لتقديم أى خدمة طبية، مضيفاً ان المبنى جرى إنشائه بشكل تقليدى منذ زمن، وأصبح فى الوقت الحالى ايل لسقوط وغير مناسب وخطر .

وذكر صبرى ان القرية تفتقد حتى لمبادرة إرسال القوافل العلاجية المتنقلة، التى أصبحت حكرا على بعض القرى دون غيرها ويتم توجيهها طبقاً لمصلحة وتوجيهات النواب لبعض القرى بعينها على حد قوله، موضحاً أن نجع صفر محرومه من خدمات الرعاية الطبية بكافة جوانبها.

وتحدث أشرف السيد محامى من أهالى نجع صفر، عن معاناة أبناء القرية فى حالة وجود مريض، مضيفاً ان المجمع الطبى والذى جرى إنشائه مؤخرآ بالقرية الأم العركى بتكلفة مالية ضخمة لم يعمل إلى الآن بعدما جرى افتتاحه منذ عدة أشهر بشكل تجريبي، موضحاً أن المريض وذويه يلجئو إلى المستشفيات العامة سوء بمركز فرشوط او مركز نجع حمادي، أو المستشفيات والعيادات الخاصة، وجميعهم بعيدين عن القرية مسافة لا تقل عن ١٠ كيلو متر لاقرب مكان منهم .

وطالب ناصر عبد المبدى، بضرورة حل مشكلة الوحدة الصحية لقرية نجع صفر فى اسرع وقت ممكن، وذلك من خلال تنفيذ قرار الإزالة والبدء على الفور فى بناء وتطوير الوحدة الصحية، فضلاً عن استغلال المساحه الكبيرة التى تتمتع بها الوحدة الصحية، مضيفاً ان الوحدة بالقرية تخدم عدة عزب ونجوع تابعين لنجع صفر .