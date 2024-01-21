أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم

تباينت أسعار الذهب في الآونة الأخيرة ارتفاعاً وانخفاضاً بسبب عدم استقرار أسواق المشغولات الذهبية، إذ استقرت الأسعار في منتصف تعاملات، اليوم الأحد 21 يناير، في محلات الصاغة، ليسجل متوسط عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3560 جنيها للجرام الواحد من غير المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار المعدن الأصفر في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت الأسعار في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات، في حين عاودت الارتفاع إلى مستويات غير مسبوقة في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

أسعار الذهب

أسعار الذهب حافظت على استقرارها في منتصف التعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3560 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 4068 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 3729 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 3051 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2373 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 2034 جنيها، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1525 جنيها، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 28480 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 2031 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب في السعودية:

أسعار الذهب في السعودية

وفى السعودية استقرت أسعار الذهب في منتصف التعاملات، اليوم الأحد 21 يناير، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 214.15 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 244.74 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 224.35 ريال.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 183.56 ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 142.77 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,612.35 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,616.10 ريال سعودي.

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 269.22 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 642.45 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,272.67 ريال سعودي.