في ظروف لم تتضح.. وفاة عريس وإصابة زوجته بعد ساعات من زفافهما بالشرقية

توفي شابًا متأثرًا بإصابته بأزمة قلبية، فيما أصيبت زوجته بهبوط حاد في الدورة الدموية، اليوم الأحد؛ وذلك بعد ساعات من زفافهما داخل مسكن الزوجية بإحدى قرى مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: «أحمد. إ»، 30 عاما، جثة هامدة، وزوجته «آية. ع» 24 عاما، مصابة بهبوط حاد في الدورة الدموية، مقيمين قرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

وبالفحص، تبين أن المتوفى والمصابة متزوجين منذ ساعات أي مساء أمس السبت، ولم يتم التوصل إلى سبب الوفاة حتى كتابة سطور الخبر، خاصة وأن الزوجة وصلت المستشفى في حالة أعياء وهبوط حاد في الدورة الدموية، وتجرى لها الآن الإسعافات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.