فوزصرف الإسكندرية تشارك في ماراثون مصر الدولي 31

فاز فريق إختراق الضاحية بشركة الصرف الصحى بالإسكندرية بالمركز الأول فرق للعام الثامن علي التوالي وفوز فرق الفئات العمرية بمراكز متقدمة بماراثون مصر الدولي رقم ٣١ في وجود أكثر من 1000 متسابق من مختلف جنسيات العالم.

وقد أنطلقت فعاليات ماراثون مصر الدولى فى نسخته الـ31 من أمام معبد الملكة حتشبسوت فى البر الغربى بمحافظة الأقصر والذي يُعد أقدم ماراثون فى قارة إفريقيا والشرق الأوسط.

بمشاركة العديد من دول أفريقيا وأوروبا و دول عربية من بينها مصر، وسويسرا، والأردن وبلجيكا، والسعودية، وفرنسا، والصين، وايرلندا، والأردن، والبرازيل، واسبانيا، وكندا، وأمريكا، واليابان، واستراليا، وبولندا، وهولندا، وألمانيا.

وأُقيم الماراثون برعاية مشتركة من وزارتي الشباب والرياضة، ووزارة السياحة، والهيئة المصرية لتنشيط السياحة ومحافظة الأقصر.

وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية أن الرياضة لغة مشتركة تزيد من التفاهم والتعاون وخلق روح الفريق بين المشاركين، والتشجيع على ممارسة الرياضة أحد المفاهيم التى نسعى إلى تعميقها لدى العاملين، والتى تنعكس على تحسين أدائهم أثناء العمل.

مشيراً إلي أهمية مشاركة العاملين بالشركة في الماراثون الذي يعد من أهم الأحداث السياحة المدرجة في الأجندة السنوية للسياحة المصرية في الأقصر، إذ يعد دعاية سياحية قوية للدولة المصرية. مؤكداًعلي دعمه الكبير للرياضية بما يعود بالنفع علي الشركة والعاملين بها علي المستوي الفني والمعنوي.

وأبدي "نافع" شكره العميق للجنة الرياضية وفريقي اختراق الضاحية والمسافات الطويلة عن مشاركتهم بالبطولة وتمثيل الشركة بشكل مشرف.

تحت رئاسة . محمود عبد اللاه رئيس اللجنة الرياضية.و أحمد رجب نائب رئيس اللجنة الرياضية و محمد طاهر عضو اللجنة الرياضية

و. طارق الشريف عضو اللجنة الرياضية و السيد فرغلي مقرر النشاط الرياضي و صبحي الطير عضو اللجنة الرياضيةو محمد زغلول عضو اللجنة الرياضية