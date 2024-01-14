إستمرار دوري "حياة كريمة" النسخة الأولى في خماسي كرة القدم بسوهاج

انطلقت فاعليات المجموعة الثانية من دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" بمركز شباب سلامون التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة طما شمال محافظة سوهاج برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف محمد زكريا وكيل المديرية للرياضة .

وتنظم مديرية الشباب و الرياضة بمحافظة سوهاج بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة فعاليات الدورى للفئة العمرية من 16 إلى 25 سنة .

ويهدف المشروع لتوفير خدمات رياضية بقري حياة كريمة التي تم تطورها لممارسة الأنشطة الرياضية بالقرى واستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.

وفي سياق متصل عقدت إدارة البرلمان التعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بسوهاج اجتماعًا مع رؤساء الأقسام ومشرفي برلمان الطلائع والشباب بمراكز الشباب لبحث الاستعداد لتنفيذ المشروع القومي لتمكين الفتيات تحت شعار "دوي" .

وأدار الإجتماع أيمن صابر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بقاعة مركز شباب توشكي بحضور مشرفي ومسئولي الإدارات الفرعية بسوهاج لشرح طريقة وآليات تنفيذ المشروع من الناحية الإدارية والفنية والتعليمات الواجب اتباعها للتنفيذ الجيد والاستعداد الكامل للمشروع وقام بشرح الناحية الفنية والارشادية أحمد رشاد علي المنسق الفني للمشروع بوزارة الشباب والرياضة بإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .