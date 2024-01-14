مواطنة تستغيث بوزارة التنمية المحلية ومحافظ المنوفية لرفع المخلفات عن أرضها

وجهت مواطنة تمتلك قطعة أرض الكائنة بحوض أبو علي رقم 8 وأهالي بوهة شطانوف بمركز أشمون بمحافظة المنوفية، مناشدة واستغاثة عاجلة لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، للوقوف بجانبها واتخاذ اللازم بعدما أصبحت قطعة الأرض التي تمتلكها عبارة عن أكوام من القمامة ومخلفات البناء وتراكم القمامة والرتش الضارة صحيًا وبيئيًا، وذلك أثناء تبطين الترعة الملاصقة للأرض.

وقالت المواطنة، إنها تقدمت بشكوى لمحافظ المنوفية بتاريخ 22 أغسطس عام 2022 مفادها تضررها وسكان المنطقة المجاورة لقطعة الأرض من تراكم تلال القمامة ومخلفات البناء واعتبارها مقلب قمامة دون وجه حق، الأمر الذي ترتب عليه تحرير أكثر من محضر تبوير على خلاف الحقيقة من الإدارة الزراعية بأشمون والجمعية الزراعية بـ"بوهة شطانوف" بتبوير قطعة الأرض التي امتلكها نتيجة تراكم المخلفات الكبيرة الموجودة عليها منذ سنوات.

لذا تناشد مالكة قطعة الأرض المسئولين بوزارة التنمية المحلية ومحافظة المنوفية وعلى رأسها المحافظ اللواء إبراهيم أبو ليمون بالتعاون معها وإمدادها باللوادر والمعدات اللازمة لإزالة ورفع القمامة ومخلفات البناء؛ حيث أنها لا تقدر على إعادة الأرض مثلما كانت؛ بسبب التكلفة العالية التي تتكلفها عملية إزالة مقالب القمامة.

جدير بالذكر أنه بعد وصول الشكوى لمحافظة المنوفية ردت المحافظة بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكوى وموافاتكم بها، ومنذ هذا الحين ولم يتم اتخاذ إجراء لحفظ قطعة الأرض من الضياع، لا سيما بعد تحرير محضر من قبل الجمعية الزراعية بالقرية مفاده تبوير قطعة الأرض بعد أن أصبحت مقلب قمامة كبير يضر مالكة الأرض وسكان المنازل الملاصقة والقرية بأكملها نتيجة التلوث الناتج عن تراكم وحرق القمامة بقطعة الأرض، لذلك تستغيث باللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية للمرة الثانية لرفع الضرر والظلم عنها.