رئيس جامعة سوهاج: مستشفى الجراحات الخاصة تشكل نهضة طبية شاملة للصعيد

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن إنشاء مستشفى الجراحات الخاصة (جراحة القلب والصدر- المخ والاعصاب - جراحة العظام)، يأتي فى ضوء التطور الملحوظ الذى شهده القطاع الصحى فى السنوات الأخيرة، واهتمام القيادة السياسية بضخ استثمارات كبيرة لإنشاء وتطوير أكبر عدد من المستشفيات بمختلف المحافظات، مضيفاً أن مستشفى الجراحات الخاصة تشكل نهضة طبية شاملة لمحافظات الوجه القبلي، حيث تساهم فى الإرتقاء بالمستوى الصحى للمواطنين، وضمان تغطية طبية متكاملة لجميع المرضى، الأمر الذي يتوافق مع المبادئ الرئيسية للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد عقد الدكتور حسان النعماني، اجتماعاََ لمتابعة التجهيزات النهائية الخاصة بإستلام مشروع مستشفى الجراحات الخاصة، بالمستشفي الجامعي القديم، وذلك بحضور الدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب البشري، العميد خالد حلاوة ممثل الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، والمهندس عاصم فتحي مدير إدارة الشؤون الهندسية بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور مجدى القاضي، أن الاجتماع ناقش الإستعدادات النهائية قبيل إستلام مبني مستشفى الجراحات الخاصة، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة، موضحاً أنه بلغت التكلفة الإجمالية للمستشفي حتى الآن ٤٧٥ مليون جنيه، حيث تم إنشائها بشكل معماري على أعلى مستوى من الدقة ليتوافق مع معايير الجودة العالمية، مشيراً إلى أن رئيس الجامعة وجه بسرعة الإنتهاء من كافة تجهيزات فرش الغرف والأقسام بالأجهزة الطبية والغير طبية، وكذلك الأثاثات المطلوبة بالغرف الإدارية والخدمية.

جدير بالذكر أنه عقب الاجتماع، أجرى الدكتور حسان النعماني، جولة تفقدية داخل أجنحة المستشفي للوقوف على الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لبدء العمل بها، ومراجعة الوضع النهائي للمبنى للتأكد من كافة وصلات المياه والصرف الصحي، والكهرباء، واجراءات الأمن والسلامة، وجميع الخدمات اللازمة لإتمام التشغيل المبدئي للمستشفى، والذي تبلغ مساحتها ١٤٠٠ متر مربع، وتضم ٧ أدوار متكررة تضم ٨ غرف عمليات، ٣٠ سرير عناية مركزة، ١٦ سرير عناية متوسطة، وغرف العزل وعنابر الإقامة للمرضى، وكذلك أقسام الطواريء، والمعامل والأشعة، وأقسام خدمية.