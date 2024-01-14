المندوه مستمر فى منصب أمين صندوق نادى الزمالك لحين البت فى الطعن

الحكم درجه أولى واستأنف أمام الاداريه العليا

قرر الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك التقدم باستئتاف أمام المحكمه الاداريه العليا ضد القرار الصادر اليوم من مجلس الدوله باستبعاده من منصبه على خلفيه دعوى رفعها منافسه كريم عادل وأخرين حيث قضت المحكمه باستبعاده بدعوى جمعه بين منصبه كأمين للصندوق وعضوية مجلس النواب.

ومن المقرر أن يستمر المندوه فى ممارسة عمله بالنادى لحين البت فى الاستئناف خصوصا أنه لم يكن الحكم شق مستعجل ليس واجب النفاد.

ويتولى حسام المندوه عدة ملفات مهمه داخل القلعه البيضاء خاصه بالموارد الماليه ورفع الحجوزات علي النادى ورواتب العاملين وغيرها من الأمور الماليه.