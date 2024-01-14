محافظ الدقهلية يشهد استلام دفعة جديدة من لحوم "إطعام الطعام والأضاحي"

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، استلام دفعة جديدة من لحوم "إطعام الطعام والأضاحي" بإجمالي 2,5 طن، لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية من مستحقي تكافل وكرامة، مقدمة من وزارة الأوقاف ويتم توزيعها تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية. جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

ووجه مختار، بتوزيع لحوم إطعام الطعام على مستحقيها وتوصيلها إلى منازلهم إكراماً وتكريماً لهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وثمن المحافظ، جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

يأتى ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.