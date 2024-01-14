تفاصيل اجتماع كولر مع سامي قمصان في تدريبات الأهلي

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ، اليوم الأحد ، بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر خلال فترة توقف الدوري الممتاز.

وعقد كولر جلسة مع مساعده سامي قمصان على هامش المران، لمناقشة العديد من الأمور المتعلقة بالتدريبات التي يخوضها ‏الفريق خلال فترة التوقف الدولي بسبب بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.‏

وخضع اللاعبون لتدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى التدريبات الخططية لتجهيز ‏الجميع للارتباطات القادمة.‏

وعاد الأهلي لاستئناف تدريباته مؤخرًا، بعد الفوز ببطولة السوبر المصري في الإمارات، والحصول على الميدالية ‏البرونزية ‏في ‏كأس العالم للأندية بالسعودية، ويواصل تحضيراته للمرحلة المقبلة.