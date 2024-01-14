وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يشهدان توقيع 4 مذكرات لدعم مشروعات التحول الرقمي

شهد الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مراسم توقيع 4 مذكرات تفاهم، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط وجامعة أسيوط وبعض الشركات بالمنطقة التكنولوجية، للتعاون في تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطني المحافظة خاصة في القرى المستهدفة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة اليوم الأحد ،في إطار زيارته للمحافظة لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس عمرو عبد العال نائب محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والمهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والدكتور عادل داش رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة سفنكس والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر والدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة التكنولوجية بأسيوط، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية والمهندس محمد عبدالمقصود مدير إدارة التشغيل بالمنطقة.



وتم توقيع اتفاقية تفاهم بين وزارة الاتصالات ومحافظة أسيوط، بشأن مشروعات التطوير المؤسسى لديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، ووقعها المهندس غادة لبيب نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي والمهندس عمرو عبدالعال نائب محافظ أسيوط، كما تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة أسيوط وقعها المهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية ومدير مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر والمهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ لتنمية القدرات والمهارات الرقمية لمتدربين على برامج أساسيات الحاسب الآلي والبرمجة من شباب المحافظة لتلبية احتياجات سوق العمل الحر، بالإضافة إلى التعاون بين الجانبين لدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل قطاعات التنمية المجتمعية والاقتصادية.



كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومى للاتصالات وجامعة أسيوط لإعداد الكوادر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة حيث يعتبر المعهد أكاديمية إقليمية معتمدة لهذه الشركات العالمية ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين (ITIDA و شركتي swift act- bright skies).

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدور الوثيق لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الارتقاء بكافة القطاعات الأخرى وتحقيق أبعاد التنمية المستدامة في مصر واستعرض بعض الجهود المبذولة من قِبل الوزارة في سبيل النهوض بقطاع التكنولوجيا الواعد في مصر، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تحرص على تطوير الاستراتيجيات والرؤى بما يتسق والأهداف الوطنية ذات الصلة بتمكين القطاع الخاص، وتطوير القدرات البشرية وتعزيزها، فضلًا عن تعزيز مسارات التعاون الدولي لتبادل الخبرات.



وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أهمية مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة، ومحافظة أسيوط في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة ومنها دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى للمساهمة في خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمي، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لمواكبة بيئة العمل للعاملين.



من جانبه أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بناء مصر الرقمية من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة الخدمات والمؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها فضلاً عن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالمحافظة ومبادرات نشر الوعي الرقمي للمواطنين وبناء قدرات الشباب والسيدات اعتمادًا على دور التكنولوجيا وإسهاماتها في إطار التنمية المجتمعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان المصرى وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استكمال جهود التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.



وأشار المحافظ، إلى جهود التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي بالمحافظة التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق المستهدفات الرقمية والتنموية، بما يعود بالنفع على الصالح العام وتحسين حياة المواطنين، فضلا عن رفع كفاءة استخدام موارد الدولة، مشيرا إلى أهمية هذه الجهود لتطوير المحليات وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها ضمن استراتيجية محاربة الفساد بكل صوره، ما يسهم في الارتقاء بمستوى التنمية، مؤكداً توفير كل أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية وضمان استدامة المشروعات الرقمية.