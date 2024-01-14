بلقيس ترغب في الزواج.. "اللي عاوزني يجيلي"

ترغب الفنانة بلقيس، في الزواج للمرة الثانية بعد مرور حوالي 3 سنوات على طلب الخلع الذي قدمته للانفصال عن زوجها الأول ووالد ابنها الوحيد، وذلك ما أكدته خلال تصريحاتها على هامش إحدى حفلاتها بعد سؤالها عن الزواج.





وقالت بلقيس:" لسه مجاش العريس بس أنا عايزة أتجوز.. اللي عاوزني يجيلي أنا مبروحش لحد.. الواحد ينفصل ويزعل ويرجع يحب من أول وجديد ينسيك القديم".

بلقيس

حفل الفنانة بلقيس

أحيت مساء أمس الفنانة بلقيس فقرتها الغنائية بحفل ختام مهرجان دبي للتسوق على مسرح سكاي دايف دبي، بعد انتهاء فقرة الفنان تامر حسني، وقدمت العديد من أغانيها المميزة.

وأشعلت الفنانة بلقيس أجواء الحفل وحماس الجمهور بتقديم عدد من الأغاني خلال فقرتها الغنائية، حيث بدأت فقرتها بتقديم أغنية "دقوا خبيتي"، كما قدمت عدداً من الأغاني من ضمنها أغنية "عالعين موليتين" والتي قدمتها بشكل استعراضي على خشبة المسرح بمصاحبة الفرقة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

بلقيس

حفل ختام مهرجان دبي للتسوق

الحفل يضمّ كلاً من النجوم تامر حسني وبلقيس وحسين الجسمي في حفلٍ واحدٍ، حيث بدأ تامر حسني الحفل لتتبعه بعد ذلك بلقيس فيما يكون ختام الحفل مع الفنان حسين الجسمي، حيث سيقدم النجوم الثلاثة عدداً من أشهر أغانيهم خلال الحفل.

كما سيستضيف مهرجان 321 أكبر عرض لطائرات الدرون الضوئية، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية مسلية خاصة بالصغار من مختلف الأعمار، بما فيها العروض الترفيهية الجوالة والعروض الموسيقية المميزة لألمع النجوم والفرق الموسيقية، والعروض البهلوانية الرائعة، وعرض فقاعات الماء المبهر.

بلقيس

سلطان عبد اللطيف طليق بلقيس

ومن جانبه قال سلطان عبد اللطيف طليق بلقيس فى تصريحات تليفزيونية : "لم أندم على قراري، سواء أخطأت أم لم أخطئ لأن كل شيء مقدّر من الله، بالطبع لا أحد يسعد بالطلاق، لكنني مرتاح الآن، والطلاق تم بحب وتفاهم، وكل علاقة لا بد أن تنتهي، والحب موجود دائماً طالما هو في الحياة، ليس من الضروري أن يشعر الناس بحزني، أنا أجلس مع نفسي بمفردي وأحاسب نفسي كثيراً، والناس تتابعنا على السوشال ميديا وتظن أنها حياتنا ولكنها في الحقيقة نصف ساعة من أصل 24 ساعة".

وعن ابنه قال سلطان عبد اللطيف : "توأم روحي ونسخة مني في كل شيء، حتى في زعله، لن أتدخل في حياة طفلي البالغ من العمر 5 سنوات، أنا لن اتحكم في خياراته وحياته بل دوري أن أكون مراقب له من خارج الصندوق".